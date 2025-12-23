俳優の山口馬木也（52）と女優の菅井友香（30）が、来年1月4日放送のNHK「ダーウィンが来た！」にゲスト出演する。同日に放送開始する大河ドラマ「豊臣兄弟！」に出演する2人が、来年の干支である馬について深掘りしていく。

名前に「馬」の字が入っている山口。これまで時代劇で何度も馬に乗っており、馴染みの深い動物だ。「豊臣兄弟！」の撮影初日も乗馬シーンの撮影だったといい「最高に楽しかったです」と満足げ。「初めて馬に乗ったのが20年前。今回の撮影では久しぶりに馬に乗ったのですが、前より馬のことが理解できるようになった。“人馬一体”とは恐れ多くて言えないですが、そういった感覚があって非常に楽しかったです」と振り返った。

番組では、古来から人間と力を合わせてともに生活してきた馬の「相棒力」を特集。「豊臣兄弟！」で山口がまたがる相棒は「かなりおっとりした性格」だという。「撮影に入る前に馬の稽古に行くんです。そこで自分に合う馬を選んでくださるんですけど、最初に乗った馬はちょっと気性の荒い馬で、全然合わなかった。どうやら僕と合う馬はかなりボーッとしている馬らしくて」と苦笑い。「次に出てきたのがおっとりした性格の馬だった。その子が実際の撮影現場にもきて、“よろしくね”と。やっぱり相性ってあるんでしょうね。波長が合うんです」と穏やかに話した。

一方、小学5年生から馬術を習っていた菅井は「私は逆にグイグイ引っ張ってくれる馬の方が相性がいい。おっとりしていると言うよりはどんどん前に行きたい走りたいという馬について行って、ブレーキをかけながらというタイプ。おっとりする子に乗る時ははっきりと指示を出すようにと教わりました」と笑顔。欅坂46に加入してからは、なかなかレッスンに通えてなかったというが「2025年にもう一度再開した。一生乗馬を続けたい」と目を輝かせた。