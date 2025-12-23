菅義偉元総理（77）が、俳優の森田健作（76）がパーソナリティーの30日放送のニッポン放送「青春の勲章はくじけない心 年末創刊号」（午後3時）に出演することになった。菅元総理の同番組出演は2022年（令4）7月以来3年半ぶり3回目。番組は森田の「今回は女性の目線からも聞いていきたい」と言う狙いもあって、番組アシスタントの西村知美（55）がリードする形で進行した。

元参議院、衆議院議員、そして千葉県知事だった森田は「かつては自分も政治家だったので、どうしても（菅元総理と）同じ視線で語ってしまう。知美ちゃんはタレントである前に既婚者で子育てもしてきた。今回はそう言った女性の感覚で進行してみたかった」と森田が言うと、菅元総理も軽くうなずきながら「お手柔らかにどうぞ」とあいさつした。

西村は、菅氏について「総裁選の時に不妊治療への保険適用の実現を訴えられていたのですが、実際に総理になられてから実現してくださり本当にうれしかった」と礼を述べた。「私ごとなのですが20年以上も前になりますが、不妊治療をしていたんです」と明かした。さらに、当時を振り返って「体力的、精神的だけではなく、経済的にも負担も大きく、大変な時期があって何度もくじけそうなって、何で保険が適用されないとかと思った」と話した。

そして「それが保険適用となった時は、思わず『あの時に菅さんが総理だったら』って思ってしまいました」。不妊治療への保険が適用が決まった23年は、不妊治療などで生まれた子供が8万5048人と過去最高となり、累計の出生数も100万人を超えた。西村は「少子化が進む中で大きな成果だったと私は思う」。森田も「あの時は本当に大きな反響だった」と振り返った。

菅氏は「政治家を30年やってきた中で、最も反響が大きかった。保険適用のことをSNSに自ら書き込んだのですが、その時の反響が2700万人を超えているんです、正直言って私も驚きました」と話した。さらに、その反響について「携帯電話料金の値下げの時の反響は1000万人いかなかったんですよね。それが不妊治療の保険適用では2700万でしたから、いかに関心が高かったかです」と話した。

また、菅氏の提案で誕生した「ふるさと納税制度」や、コロナ禍でのワクチン対策について振り返った。菅氏が新たに出版した「菅義偉 官邸の決断」（ダイヤモンド社）についても取り上げた。同著は「週刊ダイヤモンド」の連載を元に、加筆して書籍化したもの。菅氏は「連載時には書ききれなかったことを新たに加え、官房長官、総理、官僚の仕事ぶりを記ました。しかるべき時に決断を下すのがリーダーの要諦（ようてい）」と言い切った。

菅氏は来年1月4日放送のFM NACK5「青春もぎたて朝一番！」（午前6時30分）にも出演を予定。同番組では森田と番組パートナーの酒井法子（54）が進行する。