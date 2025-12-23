お笑いコンビ「バッテリィズ」の寺家（35）が22日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。東京に進出してからの売れっ子ぶりを明かした。

昨年のM―1グランプリで2位となって一躍脚光を浴び、今年4月に東京に拠点を移したバッテリィズ。この日は「芸人の自宅SP」として、寺家の東京での家を公開。目黒の築17年の1Kで家賃が15万9000円のアメカジテイストの室内が紹介された。

寺家は“アメカジ”が18歳の時から好きと言い「浜田さんもそうですし、キムタクさんもそうですね。みんなゴリゴリアメカジなんですよ。アメカジであればあるほど売れる」と力説。

「給料2万の時に子供が生まれて“この服欲しいね”なんて言えもしない、思いもしないところから、今ポンポン買っている」と言い、一番高額な44万円のビンテージ・デニムも披露した。

さらに「実際、この部屋住んでからCMが11本決まりました」と言うと、MCの「千鳥」大悟も「じじじじじ寺家が!?」と驚き「バッテリィズってこの半年で給料何倍？」と聞いた。

寺家は「去年がやっと、バイトせずに食えてたかな、くらいが、本当にゼロ一個増えたという感じですかね」と明かし「今月とかは、去年の年収より多かったですね」と言うと、共演者から「ええっ！凄い！」との声が上がっていた。