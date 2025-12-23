テレビ朝日が26年3月27日に開業する東京ドリームパーク（以下TDP）の中核施設、SGCホール有明の「こけら落としプレミアシリーズ」に、湘南乃風、新しい学校のリーダーズ、平井大、ケツメイシの出演が決まった。

こけら落としプレミアシリーズの開催期間は、3月28日〜4月29日で、これまでB'z、山下達郎、サカナクションのライブ開催が発表されている。今回発表された4組で、全出演者のラインアップが出そろった。

以下、出演者コメント。カッコ内はライブ日程。

▼湘南乃風（4月25日） これが俺たち湘南乃風、2026年1発目のライブ。新築のにおいが残る真っさらな会場を、タオルの埃で一杯になるほど盛り上げようと思います！

▼新しい学校のリーダーズ（4月26日） 開業したての会場でライブできるということで、とても楽しみです！ どんな会場になっているのか、夢のようなのかな〜？ さぞかしドリーミーなんでしょう！

▼平井大（4月27日） ぜひ、世界最高峰の音響が常設されているすてきな会場で、ボクたちと一緒にグルーヴしましょう。

▼ケツメイシ（4月28、29日） 25周年を迎えて、楽曲1つ、アルバム1枚、ライブ1公演を本当に真摯（しんし）に向き合うことの大切さをあらためて思います！ ライブお楽しみください！