¡Ú¥Î¥¢¡Û°ðÂ¼°¦µ±¤¬OZAWA¤Ëà¶µ°éÅª»ØÆ³á¡Ö¤Þ¤À¿¿¤Ã¹õ¤Ë¤ÏÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Î¥¢¤Î£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô£Ù£ï£ó£è£é£ë£é¡¡£É£î£á£í£õ£ò£á¡Ê°ðÂ¼°¦µ±¡á£³£³¡Ë¤¬¡¢£Ï£Ú£Á£×£Á¡Ê£²£¹¡Ë¤Ëà¶µ°éÅª»ØÆ³á¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£ÍèÇ¯£±·î£±Æü¤ÎÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤Ç¤Î£Ö£²Àï¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¤¬¡¢°ì»þ¤Î¡Ö²þ¿´¡×¤ò¼Î¤Æ¤Æ¹õ¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÌá¤Ã¤¿Ä©Àï¼Ô¤Ø¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê»×¤¤¤ò·ãÇò¡£¤½¤ÎÁþ¤·¤ß¤òÁ´¤Æ¼õ¤±»ß¤áàÊý½®¥·¥Ã¥×á¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡·èÀï¤òÁ°¤Ë¡¢²¦¼Ô¤Ï¥Ú¡¼¥¹¤òÍð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££¹·î¤Îº¸Â¥±¥¬¤Ç¤ÎÀïÀþÎ¥Ã¦°Ê¹ß¡ÖÝæ¡Êµ¤¡ËÉÕ¤¡×¡Ö²þ¿´¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò»È¤¤°¹Ô¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿£Ï£Ú£Á£×£Á¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿°ðÂ¼¤À¤¬¡¢¤Þ¤ó¤Þ¤ÈÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¡££²Æü¤Î¸ø³«Ä´°õ¼°¤ÇÇØÃæ¤ò¸«¤»¤¿½Ö´Ö¡¢¾¾ÍÕ¤Å¤¨¤Ç¤á¤Ã¤¿ÂÇ¤Á¤Ë¤µ¤ì¤¿¾å¤Ë¥«¥¹¥Æ¥é¤ò¸ý¤Ë²¡¤·¹þ¤á¤é¤ì£Ë£Ï¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â°ðÂ¼¤Ï¡Ö¥ß¡¼¤Ïº£¤Ç¤âÈà¤ò¥È¥é¥¹¥È¡Ê¿®ÍÑ¡Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤¢¤¢¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È³§¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ß¡¼¤Ï¹õ¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Î¥°¥Ã¥É¥¬¥¤¤À¤Ã¤¿Èà¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÁ°¤ò¸«¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¿Í¤ÎÀ³Ê¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ï¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¿¿¤Ã¹õ¤Ë¤ÏÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤«¤Ëà¤¤ì¤¤¤Ê£Ï£Ú£Á£×£Áá¤¬¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¥Æ¥ó¥¬¥í¥ó¥Ï¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤ê¤Ê¤ª¤·¤¿¡£
¡¡£Ï£Ú£Á£×£Á¤«¤é¤Ï±Ñ¹ñÉð¼Ô½¤¹ÔÃæ¤Ë¥Ò¥¶¤Î¿ÙÂÓ¤òÄË¤á¤ë¥±¥¬¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢°ðÂ¼¤¬¡ÖÎý½¬¤ò¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¥±¥¬¤ò¤·¤¿¡×¤È¥¦¥½¤ÎÊó¹ð¤ò²ñ¼Ò¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¤Ë¼£ÎÅÈñ£´£°Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¦±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ø¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë°ðÂ¼¤Ï¡ÖÈ¿ÏÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤é¤Ð¡¢¥ß¡¼¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÀµ¤·¤¤¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤âÃ¯¤Ë¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Þ¤µ¤ËµÕº¨¤ß¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È»ÄÇ°¤½¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤â¤È¤â¤È¥Ø¥¤¥È¡Ê·ù°¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¼«Ê¬¤ËÉÔÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Ø¥¤¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¿Í´Ö¤Î¤µ¤¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎÁ°¤«¤é¥ß¡¼¤¬²¿¤«·ù¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤·¤¿¤éÁÇÄ¾¤Ë¼Õ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¦¤Ä¤à¤¯¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÂ³¤¯£Ï£Ú£Á£×£Á¤Îà¸ý·âá¤Ë¤Ï¡ÖÈà¤ÏÏÃ¤¬¤¦¤Þ¤¤¤Î¤Ç¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Èà¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÈý¤ò¤Ò¤½¤á¤¿¡£
¡¡Ç¯ÌÀ¤±¤Î·èÀï¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê£Ï£Ú£Á£×£Á¤Î°Ç¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¾¡¤Ä¤Ä¤â¤ê¤À¡££Ï£Ú£Á£×£ÁÎ¨¤¤¤ë¡Ö£Ô£Å£Á£Í¡¡£²£°£°£°¡¡£Ø¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë²ðÆþ¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡Ö¤½¤ì¤âÂÐ½è¤Ç¤¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢£×£×£Å¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¥Õ¥§¥¢¡õ¥¹¥¯¥¨¥¢¡ÊÀµ¡¹Æ²¡¹¡Ë¤Ë¥ß¥¹¥¿¡¼£Ï£Ú£Á£×£Á¤òÅÝ¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õ¤Ë²ð¤µ¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÈà¤Î¥Ô¥å¥¢¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¤ÊÉôÊ¬¤ò¼è¤êÌá¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Èà¤ò¥¨¥Ç¥å¥±¡¼¥È¡Ä¶µ°é¤·¤Æ¡¢¥ê¥¢¥é¥¤¥º¡ÄÝæÉÕ¤«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·ý¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»×¤¤¤Ï£Ï£Ú£Á£×£Á¤ËÆÏ¤¯¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡½¡½¡£