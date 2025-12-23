¡Úºå¿À¡Û¥É¥é¥Õ¥ÈËþÅÀ»ØÌ¾¤Ç¤â¡ÄÌî¼ê¿Ø¤ËàÌÕÅÀá¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡¡£Ï£Â¤â»ØÅ¦¡Ö¾¯¡¹ÉÔ°Â¤¬»Ä¤ë¡×
¡¡ºå¿À¤ÏµåÃÄ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÏ¢ÇÆ¤ò¤Ë¤é¤ß¡¢Íèµ¨¤Ø¸þ¤±¤¿ÀïÎÏÊÔÀ®¤òÃå¡¹¤È¿Ê¹ÔÃæ¤À¡£¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÌÜ¶ÌÁª¼ê¤À¤Ã¤¿Î©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡áÁÏ²ÁÂç¡Ë¤ò£³µåÃÄ¤Î£±°Ì¶¥¹ç¤Ç°ú¤Åö¤Æ¤ë¤Ê¤É¡¢½çÄ´¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ÅêÂÇ¤Ç½¼¼Â¤·¤¿¿ØÍÆ¤ò¤½¤í¤¨¤ëÆ£Àî¸×¤Ë»à³Ñ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£Âå¤¨¤¬¤¤«¤Ê¤¤ÀäÂÐÅª¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤³¤½¡ÖÌÕÅÀ¡×¤ÏÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬¡ÖÍýÁÛÅª¤Ê»ØÌ¾¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢º£½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï£²°Ì¤ÇÃ«Ã¼¾¸àÆâÌî¼ê¡Ê£²£±¡áÆüÂç¡Ë¡¢£³°Ì¤Ç²¬¾ë²÷À¸³°Ìî¼ê¡Ê£²£²¡áÃÞÇÈÂç¡Ë¤È¡¢ÂçÂ´Â¨ÀïÎÏÌî¼ê¤ò£³½äÏ¢Â³¤Ç»ØÌ¾¡£º£µ¨¤Î¸×¤Î¿ô¾¯¤Ê¤¤¼åÅÀ¤À¤Ã¤¿¡Ö¹µ¤¨Ìî¼êÁØ¤ÎÇö¤µ¡×¤òËä¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢ÊÔÀ®¥µ¥¤¥É¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬ÌÀ²÷¤ËºÝÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿º¸Íã¤ÎÄê°ÌÃÖÁè¤¤¤â¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤¿¤Á¤Î²ÃÆþ¤Ç³èÀ²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¡£ÆâÌî¤òËÜ¿¦¤È¤¹¤ëÎ©ÀÐ¡¢Ã«Ã¼¤é¤Î³°Ìî¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤êÆÀ¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢º£¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¶áËÜ¡¢ÃæÌî¡¢¿¹²¼¡¢º´Æ£µ±¡¢Âç»³¡¢ºäËÜ¤ÈÀäÂÐÅª¤Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¸ÇÄêµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¾¯¡¹ÉÔ°Â¤¬»Ä¤ë¡×¤ÈµåÃÄ£Ï£Â¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢°ìÎÝ¤Î¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥Ñ¡¼ÉÔÂ¡×¤À¡£Æ±¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÉÔÆ°¤Î£µÈÖÂÇ¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÂç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Î»ØÄêÀÊ¡£Ä¾¶á£³Ç¯¤Ç£²ÅÙ¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤Î°ìÎÝÉôÌç¤Ë¤âµ±¤¤¤¿Ì¾¼ê¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢ÌÔ¸×¤Ï¹¶¼é¤Ç°ÂÄê¤·¤¿Àï¤¤¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬º£¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¡¢Âç»³¤Î¹µ¤¨¤È¤·¤Æ°ìÎÝ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¸¶¸ý¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢ÅÏÊÕ¤é¤¬¸½Ìò°úÂà¡¢¼«Í³·ÀÌó¤Ê¤É¤Ç°ìÀÆ¤ËÂàÃÄ¡£ËÜ¿¦¤ò³°Ìî¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥¡¡¼¥àÀï¤ÎÂ¿¤¯¤Ç°ìÎÝ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿°æ¾å¤â¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸×¤Î¸½ÍÀïÎÏ¤Ç°ìÎÝ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ï¡¢»å¸¶¡¢·§Ã«¤Ê¤É¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼Áª¼ê¤ÎÂ¾¤Ë¡¢³°Ìî¤òËÜ¿¦¤È¤¹¤ë¾®Ìî»û¤äÁ°Àî¤é¤´¤¯¤ï¤º¤«¤À¡£Á°Àî¤Ï°ìÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¤Î°ì·³¼éÈ÷·Ð¸³¤Ï¡¢¤Þ¤À£±»î¹ç¤Î¤ß¤È¿´¤â¤È¤Ê¤¤¡£
¡¡¥µ¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤Î¿ë¹Ô¤Ê¤É¤â´Þ¤á¡¢°ìÎÝ¼ê¤Î¼éÈ÷Ç½ÎÏ¤Ï¸½ÂåÌîµå¤Ç¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½Ð¤Î£Ï£Â¤â¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç°ìÈÖÂå¤¨¤¬¤¤«¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ï¡¢Âç»³¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Èà¤¬Ëü¤¬°ì¤Ë¤âÉé½ý¤Ê¤É¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥Á¡¼¥àÎÏ¤Ï¹¶¼é¤ÇÂç¤¤¯Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë°ìÎÝ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×Í×°÷°éÀ®¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤ë¡£
¡¡£²£°£²£·Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï£Ä£ÈÀ©¤¬¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¤âÆ³Æþ¡£º£¤è¤ê¤µ¤é¤ËÌî¼ê¤¬¡Ö¤â¤¦°ìËç¡×É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¾Íè¤â¸«¿ø¤¨¡¢Íè½Õ¤Î¸×¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤Ê¤ÉÌ¯°Æ¤òÎý¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£