¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹ÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¸½ÌòÀ¸³è¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤ÄÃª¶¶¹°»ê¡Ê£´£¹¡Ë¤¬¡¢°úÂà»î¹ç¡Ê£ö£ó¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¡Ë¤ËÈë¤á¤ë»×¤¤¤ò·ãÇò¤·¤¿¡£Ìó£²£¶Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëÍèÇ¯¤Î£±¡¦£´¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¤·¡¢Èá´ê¤À¤Ã¤¿¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥àÄ¶Ëþ°÷¡×¤Î·Ê¿§¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¼«¿È¤¬¥ê¥ó¥°¤òµî¤Ã¤¿¸å¤ÎÃÄÂÎ¤ÎÌ¤Íè¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡¡½¡½Ç¯ÆâºÇ½ªÀï¡Ê£²£²Æü¡¢¸å³Ú±à¡Ë¤ò½ª¤¨¡¢µã¤¤¤Æ¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤¢¤È£±»î¹ç¡£°úÂà»î¹ç¤Î»î¹ç½ç¤Ï¥á¥¤¥ó¤Ë·èÄê¤·¤¿
¡¡Ãª¶¶¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë°úÂà»î¹ç¤Î¸å¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò¤ä¤ëÁª¼ê¤Î¿´¾ð¤ò»¡¤¹¤ë¤È¡¢ËÍ¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤³¤ì¤ÇÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¥·¥ó¥°¥ëÀï¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥á¥¤¥ó¤ÏÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤Î£±£²²óÌÜ¤À
¡¡Ãª¶¶¡¡¤³¤ì¤À¤±Áª¼ê¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤ËÇ¯£±¤Î¥É¡¼¥à¤Î¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ï£²¿Í¤·¤«½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ÎÂåÉ½¤òÇØÉé¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀÕÇ¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÈÖÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ëÉñÂæ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¿·ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤Ï£±£¹£¹£¸Ç¯£´·î¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó°úÂà»î¹ç°ÊÍè¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÄ¶Ëþ°÷¤Ë
¡¡Ãª¶¶¡¡¤º¤Ã¤È¤½¤ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢¥ª¥«¥À¤â¤º¤Ã¤È¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥àÄ¶Ëþ°÷¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡££²£¶Ç¯¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤ËÄ¶Ëþ°÷¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÈþ¤·¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£Ã¯¤«¤¬³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤Í¡£
¡¡¡½¡½ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ï°úÂà»î¹ç¤Ç¾¡Íø¤·¡Ö£±¡¢£²¡¢£³¡¢¥À¡¼¡ª¡×¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿
¡¡Ãª¶¶¡¡ÃöÌÚ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö»ê¡×¤Î°ì»ú¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤â¾¡¤Ã¤Æ¡Ö°¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÇÄù¤á¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬ÃöÌÚ¼°¤Ê¤Î¤Ç¡£¥ª¥«¥À¤Ë¤âÄÌ»»ÀïÀÓ¤ÇÉé¤±±Û¤·¤Æ¤ë¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¾¯¤·À¹¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤Ê¤È¡£
¡¡¡½¡½Âç²ñÅöÆü¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Ç£²£´Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥×¥é¥¤¥àÂÓ¤ÎÊüÁ÷
¡¡Ãª¶¶¡¡º£¤ÎÁª¼ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÈÂª¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡££²£°Âå¸åÈ¾¡¢£³£°ÂåÁ°È¾¤ÎÁª¼ê¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¶ì¤·¤¤»×¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤éÂç¤¤¯±©¤Ð¤¿¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤Ë¥Ö¡¼¥¹¥È¤ò¤«¤±¤ë°ÕÌ£¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤À¤Ã¤¿¤êÄ¶Ëþ°÷¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¼¡¤Î¥É¡¼¥à¤Ç²¿¿Í¥¹¥¿¡¼¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë
¡¡Ãª¶¶¡¡ÆâÍÆ¡¢²¿¤âÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â²áµîºÇÄ¹¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ÃÏÊýÂç²ñ¤Ç¤â¡ÊÂà¾ì»þ¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡Ë£³£°Ê¬¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£ÅÓÃæ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬µ¢¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¡½¡½º£²ó¤Î¥É¡¼¥àÂç²ñ¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤
¡¡Ãª¶¶¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿£±Ç¯¤«¤±¤Æ¡¢£²£°£²£·Ç¯¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤òÄ¶Ëþ°÷¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤¬¤É¤ì¤À¤±°Õ¼±¤·¤ÆÀï¤¨¤ë¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ËÍ¤â¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡Ä°ì±þÇ¤´ü¤¬£²Ç¯¤Ê¤Î¤ÇºÆÇ¤¤µ¤ì¤¿¤é¤Í¡£ºÆÇ¤¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÌµ¿¦¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£