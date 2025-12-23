Snow Man ÌÜ¹õÏ¡¤ÎÍè¾ìÈ¯É½¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡ÄÍÇÏµÇ°¤ÎÆþ¾ì·ô¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¸ú²Ì¤Ç¥×¥é¥Á¥Ê²½
¡¡£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¤ÎÌÜ¹õÏ¡¡Ê£²£¸¡Ë¤Îà¤á¤á¸ú²Ìá¤Ç¡¢½÷À¥Õ¥¡¥ó¤¬¶¥ÇÏ¤Î£Çµ¡¦Âè£·£°²óÍÇÏµÇ°¡Ê£²£¸Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¡Ë¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¡¼¥¹ÅöÆü¤ÎÆþ¾ì·ô¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤â»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤¬¼ç±é¤·¡¢ÌÜ¹õ¤â½Ð±é¤·¤¿£Ô£Â£Ó·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Ï£±£´ÆüÊüÁ÷¤ÎºÇ½ª²ó¤ÇÂçÃÄ±ß¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Æ±ºî¤Ï¶¥ÇÏ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£ÍÌ¾ÇÏ¼ç¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤È¤½¤ÎÂ©»Ò¤ÇÉã¤Î°ä»Ö¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÁêÂ³ÇÏ¸ÂÄêÇÏ¼ç¡ÊÌÜ¹õ¡Ë¤¬¤È¤â¤ËÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÍÇÏµÇ°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¯¡¢à¥ê¥¢¥ëá¤ÎÍÇÏµÇ°¤ÏÁá¤¯¤âÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¶¥ÇÏ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢º£Ç¯¤Ï¡ØÍÇÏµÇ°¡Ù¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£à¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¸«¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤¹¤«á¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÇËÑ¤Ê¼ÁÌä¡¢à¥É¥é¥Þ¤Î±Æ¶Á¤Ç½é¤á¤ÆÆþ¾ì·ô¤ÎÃêÁª¤Ë±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿á¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤¹À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤ë¡£
¡¡ÍÇÏµÇ°¤Ç¤ÏÆþ¾ì·ô¡¢»ØÄêÀÊ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤±¤¬Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤ËÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¡£Æþ¾ì·ô¡Ê£±£°£°£°±ß¡Ë¤Ï£µËüËçÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢ÃêÁª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï£²£³Æü¸á¸å£±»þ¤Þ¤Ç¡£º£Ç¯¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢£Ê£Ò£ÁÇ¯´Ö¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë½÷Í¥¤ÎÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤¬Íè¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜ¹õ¤é¤ÎÍè¾ì¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÌÜ¹õ¤Î½÷À¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¹â¤¤´Ø¿´¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ¹õ¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬µÞ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¤á¤áÇä¤ì¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢à¤á¤á¸ú²Ìá¤ÇÆþ¾ì·ô¤ÎÃêÁª¿½¤·¹þ¤ß¤¬»¦Åþ¤·¤Æà¥×¥é¥Á¥Ê²½á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»ØÄêÀÊ¤ÎÅöÁªÇÜÎ¨¤ÎÅÓÃæ·Ð²á¤¬£±£·Æü¡¢£Ê£Ò£Á¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ËèÇ¯¿Íµ¤¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥·¡¼¥È¤Ï£´£¶£±¡¦£·ÇÜ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢£Ó£Î£Ó¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æþ¾ì·ô¤âÃêÁªÉ¬»ê¤Ç¡¢ÅöÁªÇÜÎ¨¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÌÜ¹õ¤Î¿Íµ¤¤Ï¶¥ÇÏ¤Îº×Åµ¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£