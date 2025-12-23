¡Úµð¿Í¡ÛÄ¹Ìîµ×µÁ»á¡¡¥Õ¥í¥ó¥ÈÆþ¤êàÂ¨·èá¤À¤Ã¤¿ÇØ·Ê¡ÄÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ëÇ¤Ì³¤Ë¡Ö¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î¿Íºà¡×
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿Á°µð¿Í¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁ»á¡Ê£´£±¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Æ£Í¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö£Ó£Ç£Ã¡¡£ð£ò£å£ó£å£î£ô£ó¡¡Ä¹Ìîµ×µÁ¡¡£Å£ì¡¡£Ä£ï£ò£á£ä£ï¡Á¿·¡¦²«¶â»þÂå¡Á¡×¤Î½é¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ó¤À¡£°úÂà¸å¤âÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ëÄ¹Ìî»á¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸ÅÁã¤Ç¤Îà¿·¤¿¤Ê¿¦Ì³á¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏÁá¤¯¤âµð¿ÍÆâÉô¤«¤é¡ÖÅ¬¿¦¡×¡ÖÅ¬Ç¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä¹Ìî»á¤Ï£±£¹Æü¡¢µð¿Í¤ÈÊÔÀ®ËÜÉô»²Í¿¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤òÄù·ë¡£º£¸å¤ÏÂç³Ø±¡¤Ç³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¥¹¥«¥¦¥ÈÉô¤ä¹ñºÝÉô¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Áª¼ê¤ä³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÎÄ´ºº¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÊÔÀ®¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ëÍ½Äê¤À¡££²£°£²£¶Ç¯¤ÏÂç³Ø±¡À¸¡¢¤³¤Î¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¡¢¤½¤·¤ÆµåÃÄ¥Õ¥í¥ó¥È¤È¤¤¤¦à»°Â¤Î¤ï¤é¤¸á¤ÇÂèÆó¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥ÈÆþ¤ê¤ÎÂÇ¿Ç¤Ï¡¢°úÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯µåÃÄÂ¦¤«¤é»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡££±£°·î£±£´Æü¤Î°úÂà²ñ¸«¤Ç¤âÄ¹Ìî»á¤Ï¡Öº£¡¢µåÃÄ¤ÎÊý¤«¤é¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢º£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ëÃÊ³¬¤Ç¡Ä¡£¤¤¤í¤¤¤í¤È¤´ÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿åÌÌ²¼¤ÇÄ´À°¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤ÉÁá¤¯¡¢¤·¤«¤â½ÅÍ×¤ÊÊÔÀ®ÉôÌç¤Ø¤ÎÅÐÍÑ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÇØ·Ê¤È¤·¤ÆµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤¬¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢Ä¹Ìî»á¤Î¡Ö¿Í¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÎÏ¡×¤È¡Ö¸ò¾ÄÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¡×¤À¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¡¢Ä¹Ìî»á¤Ï¥Á¡¼¥àÆâ¤Çà±ã²ñÉôÄ¹á¤È¤·¤Æ¤â¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£°û¤ß²ñ¤ä½¸¤Þ¤ê¤Î¾ì¤Ç¤Ï¾ï¤ËÁ´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤·¡¢¼çÌò¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¬¤é¶õµ¤¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë¡£¤½¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ïµð¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢£±£³Ç¯£³·î¤ÎÂè£³²ó£×£Â£Ã¤Ç¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î·èµ¯½¸²ñ¤Ç¤âà¤Þ¤È¤áÌòá¤òÃ´¤¤¡¢Â¾µåÃÄ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Îµ÷Î¥¤ò°ìµ¤¤Ë½Ì¤á¤¿¡£¼«¤éÁ°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹õ»Ò¤ËÅ°¤·¤Æ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÂåÉ½´Ø·¸¼Ô¤äÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹Åç¤Ø°ÜÀÒ¸å¤â¤½¤Î»ÑÀª¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤â¼«Á³¤ÈÎØ¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÍÏ¤±¹þ¤àà½á³êÌýá¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÔÀ®¶ÈÌ³¤Ç¤ÏÁª¼ê¤äÂåÍý¿Í¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»ØÆ³¼Ô¡¢³¤³°´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¹½ÃÛ¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿ÅÀ¤Ç¥×¥í£²£°Ç¯¶á¤¯¤ò²á¤´¤·¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÎ©¾ì¤ä´Ä¶¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿Ä¹Ìî»á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Î£±¿Í¤Ï¡Ö¥Á¥ç¡¼¡ÊÄ¹Ìî¡Ë¤µ¤ó¤¬¥Õ¥í¥ó¥È¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¿´¶¯¤¤¡£À³Ê¤â²º¤ä¤«¤Çµ¤ÇÛ¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤É¤ó¤ÊÎ©¾ì¤ÎÁê¼ê¤È¤â¼«Á³¤ËÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÊÔÀ®¤Î»Å»ö¤Ë¤Ï¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î¿Íºà¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Öµð¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾µåÃÄ¤ÎÁª¼ê¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ë¤â´é¤¬Íø¤¯¡£Áá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¾µåÃÄ¤Ë¼è¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò¤Ê¤¯¤¹°ÕÌ£¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ËÇÝ¤Ã¤¿à¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°ÎÏá¤ò¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤É¤¦À¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£Ä¹Ìî»á¤Î¡ÖÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¡×¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ëµð¿Í¤Î¾Íè¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£