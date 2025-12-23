40・50代の“時短コーデ”に！【ZARA】大人のキレイ見え♡「セットアップアイテム」

コーデを考える時間がない……。そんな風に仕事や家事に追われている40・50代の救世主になりそうなのは、迷わずコーデが完成する「セットアップアイテム」。今回は【ZARA（ザラ）】から、セットアップとして着られるトップス & ボトムスをご紹介します。ボタンがアクセントになったジャケット & ワイドパンツ、ゆるっと着られるセーター & スッキリ見えするスカートが登場。トップスとボトムスをまとめて買って、統一感のあるキレイ見えコーデを完成させて。

オンオフ使えるキレイ見えジャケット

【ZARA】「ソフトボタンジャケット」＜ベージュマール＞\3,990（税込）

上品なベージュ系のカラーに、メタリックゴールドカラーのボタンがキラッと光りリュクスなムードを演出。サラッと着るだけでキレイ見えを狙えるジャケット。シャープなVネックデザインと裾のカッティングが洗練された印象も与え、オンにもオフにも幅広く着回せそうです。

スカート並みにエレガントなパンツ

【ZARA】「ソフトタッチパラッツォパンツ」＜ベージュマール＞\4,390（税込）

生地をたっぷり使用したワイドシルエットとキレイ見えする落ち感があり、スカート並みにエレガントな着こなしを楽しめそうなパンツ。レッグラインを拾いにくいため、パンツに苦手意識のあるミドル世代もトライしやすそうです。上記で紹介したソフトジャケットを合わせれば、時短でおしゃれ見えするコーデが完成します。

サラッと着て品よく決まるクルーネックセーター

【ZARA】「ソフトタッチプレーンニットセーター」＜グレーマール ＞\6,590（税込）

都会的で落ち着いた雰囲気のダークグレーカラーと、開きすぎないクルーネックデザインが大人の品格を高めるセーター。ゆったりとしたサイズ感で、サラッと着るだけでこなれた印象に。ヒップまで隠れる着丈なので、体型が気になるミドル世代もコーデに取り入れやすそうです。

スッキリシルエットでスタイルアップも狙える

【ZARA】「ソフトタッチプレーンニットミディスカート」＜グレーマール ＞\6,590（税込）

ひざ下のミディ丈で上品に着こなせるスカート。ストンと落ちるナローシルエットで、スッキリとした着こなしに。上記で紹介したセーターを合わせて、ウエストをベルトでマークすれば、スタイルアップコーデを楽しめそう。ウエストゴムで楽な着心地も実感できそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i