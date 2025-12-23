ÆÍÇ¡ÆÏ¤¤¤¿¥Ð¥ì¡¼ÀÐÀî¿¿Í¤¤ÎBIG¤ÊÈ¯É½¡Ö°ìÈÖ¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡ÆüËÜ´ë¶È¤È¶¯ÎÏ¥¿¥Ã¥°
¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼·ÀÌó
¡¡¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï22Æü¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀÐÀî¿¿Í¤¡Ê¥Î¥ô¥¡¡¼¥é¡Ë¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼¥¹¥¿¥Ã¥Õ·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÏÀ½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤¿¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀÐÀî¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈÀÐÀî¤Î·ÀÌó¤Ïº£µ¨¤«¤é¡£ÆâÍÆ¤Ï¡¢¥·¥å¡¼¥ºÄó¶¡¤Î¤Û¤«¡¢SNS¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÀëÅÁ¡¢ÈÎÇäÂ¥¿Ê³èÆ°¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖSound Mind, Sound Body¡Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥Þ¥¤¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¥Ü¥Ç¥£¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤ëÀÐÀî¤Ï¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ï·ë²Ì¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¥Ï¡¼¥É¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸µ¡¹»ä¤Ï¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â±¿Æ°¤¹¤ë¤È¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤É¤Á¤é¤ÎÌÌ¤Ç¤â»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¡ØSound Mind, Sound Body¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢±¿Æ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿´¤â¿ÈÂÎ¤â½¼¼Â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò¤È¤â¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀÐÀî¤ÏÆ±¼Ò¤Î¡ÖV-SWIFT FF 5¡Ê¥Ö¥¤ ¥¹¥¤¥Õ¥È ¥¨¥Õ¥¨¥Õ 5¡Ë¡×¤òÃåÍÑ¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤È¥Õ¥£¥Ã¥ÈÀ¤òÄÉµá¤·¤¿¡ÖV-SWIFT FF¡×¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥·¥å¡¼¥º¤òÍú¤¤¤¿Ãæ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂ¤Ë°ìÈÖ¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Â¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î¥·¥å¡¼¥º¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤Æ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤È¤³¤í¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥·¥å¡¼¥º¤òÍú¤¤¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î¥·¥å¡¼¥º¤È¤È¤â¤Ë¤è¤ê¹â¤¤¤È¤³¤í¤ò¤á¤¶¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÀÐÀî¤Ï²¼ËÌÂôÀ®ÆÁ¹â¤«¤é2019Ç¯¤ËÅì¥ì¥¢¥í¡¼¥º¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£23Ç¯¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢24Ç¯¤Ë¥Î¥ô¥¡¡¼¥é¤Ø¡£¸ÞÎØ¤Ë¤Ï21Ç¯Åìµþ¡¢24Ç¯¥Ñ¥ê¤È2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·»¤ÎÍ´´õ¤ÏÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¡£
