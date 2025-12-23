今季限りで現役を引退し、巨人の編成本部参与に就任した長野久義氏（４１）が２２日、まさかのＤＪデビューを飾った。来年１月４日からスタートする初のラジオレギュラー番組、ＴＯＫＹＯ ＦＭ「ＳＧＣ ｐｒｅｓｅｎｔｓ 長野久義 Ｅｌ Ｄｏｒａｄｏ〜新・黄金時代〜」の収録に参加。現役時代は背中で語った男がトークで“新境地”を開き「家で練習します」と、ド緊張の初収録を振り返った。

紺のスーツでビシッと決めた長野氏が、額に大汗をかいていた。記念すべきＤＪデビュー。待ちに待ったであろうリスナーへ向けた、冒頭のあいさつだった。「皆さん、ようこそ東京エフエエ…エムへ。ごめんなさい！」。東京Ｄで４万人超の観衆をわかせてきた通算１５１２安打の大打者が、プロ１年生の顔に戻っていた。

寝耳に水の抜てきだった。現役時代は多くを語らず、仲間にスポットライトを譲ってきた。「今も苦手」なトーク分野でまさかの大役に「最初は迷いましたよ。でも、なかなかオファーもいただけないですし、楽しみながら勉強したい」と新しい挑戦に踏み切った。エフエム東京の局員は「プレーとお人柄で愛されたスター。しかしトークは『未知数』というところにも可能性を感じました」と起用の理由を説明。番組の内容も「未知数」でこれから固めていく方向だが、実はジョーク好きでサービス精神が旺盛な横顔を届けるべく、元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗氏（４０）がアシスタントを務める。

１０社で約１５人の報道陣がブースにギュウギュウ詰めとなった大注目の初鳴き。ルーキーＤＪの汗は止まらなかったが、スタジオは次第に“快音”が響き始めた。自ら決めたという番組名の「Ｅｌ Ｄｏｒａｄｏ」（スペイン語で黄金）に話題が及ぶと「中南米の国でも放送があるって聞いた」とスマッシュヒット。ＤＪとしての１曲目は「初心を思い出して」と、プロ１年目にはまっていたというドラマ「うぬぼれ刑事」のテーマを選んだ。今後はリスナーと電話でお悩み相談コーナーもスタートする予定で、ファンが球界ＮＯ１の気配りを学べる番組になりそうだ。

大学院への進学を目指しながら、来年１月１日付で球団の編成本部参与に就任する。国内外の現地視察に備え、英語やスペイン語の勉強を始めたという。最近はパソコンを買いに行き「キーボードの位置も分からないですし、『これがパソコンなんだ』と」と告白。フロントとしても“プロ１年目”の準備を着々と進めている。

約２時間の収録を終え「まだ力の半分も出せていないので、本当に家で練習します」と予告した。フロント兼学生兼ラジオＤＪ。唯一無二のセカンドキャリアが、スタートしようとしている。（内田 拓希）

〇…長野氏がパーソナリティーを務める「長野久義 Ｅｌ Ｄｏｒａｄｏ」は来年１月４日の初回から、毎週日曜日の午前８時〜８時３０分に放送される。長野氏と現役時代から交友が深い元日本テレビアナウンサー佐藤義朗氏（４０）がアシスタントを務める。

◇ラジオＭＣを務めた主なプロ野球選手

▽今永昇太（カブス） 今月１６日にニッポン放送で生放送された、一夜限りの特別番組「今永昇太のオールナイトニッポンＰｒｅｍｉｕｍ」でパーソナリティーを務めた。

▽秋山翔吾（広島） 文化放送でパーソナリティーを務め、今回で５回目となる特別番組「秋山翔吾の打って守ってしゃべります」が来年１月３日に放送予定。

▽岩本勉（元日本ハム） ＨＢＣラジオで０６年から放送中の「ガンちゃんの世界一面白いプロ野球の番組」でパーソナリティー。