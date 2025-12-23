中央競馬の暮れのグランプリ、第７０回有馬記念は２８日、中山競馬場の芝２５００メートルで行われる。ゲスト予想の先陣を切るのは中田翔さん（３６）。プロ野球で日本ハム、巨人、中日の３球団で活躍し、通算３０９本塁打を放ったアーチストは、初めての競馬予想でミュージアムマイルを本命に選んだ。「カッコいい」とほれ込んだ今年の皐月賞馬に全てを託す。

初めての競馬予想をスポーツ報知さんで、やらせていただきます。現役時代は巨人に本当にお世話になりました。この場を借りてお礼を言わせていただきます。私にとって未知の世界である競馬のイメージは、やっぱりお金。契約更改で一度、「馬でも買おうかな」と言ったことがあるんですよ。記者さんたちに面白いことを言うため「自家用ジェット、買おうかな」と言ったこともあります（笑）。有馬記念、有馬記念と競馬をあまり知らない自分でもよく聞くフレーズ。高校野球でいえば甲子園みたいな感じでしょうか。もちろんガチで当てにいきます。

テーブルを見ると、馬の写真がいっぱい。強い馬を見つけるとしたら、まずは自分の直感。次に毛並み、あとは筋肉の張りです。（写真を見渡し）この馬は目が充血していて、申し訳ないけど弱そう。このおじいちゃんみたいな馬も、厳しいのでは。長く休んでいた馬は、ちょっと不安…。かわいい目をしている子、カッコいい馬がたくさんいますね。うん、この子に決めました。ミュージアムマイルは純粋にカッコ良くて強そうじゃん。たてがみのつや、筋肉、肌の質感にメリハリがある。若い馬が年上の強い馬たちに立ち向かうというのも、またいい。さらなる高みを目指せそうな感じがします。

人間と同じで強い馬って、しゃべらなくても表情に表れるのでしょう。プロ野球でも１軍でずっと活躍してきた選手は、自分のスイッチを持っています。田中将大投手はギアが入ったときの目つきが、すごく迫力があります。坂本勇人さんにしても、ここだというときは目つきが変わります。馬も一緒でミュージアムマイルも、そうだろうなと思います。名前もいいですね。メジャーでは球速のことをマイルと言うし、レースでも１００マイルを思わせるようなスピードを期待したい。いいじゃないですか。これだな。

きれいな馬体のレガレイラなど、他に気になる馬の何頭かに印をつけましたが、馬券を買うなら、そりゃ１番しか興味がない。単勝で勝負でしょう。

生き物なので信頼関係が大事と思うのですが、騎手のクリスチャン・デムーロさんにはミュージアムマイル君の良さを引き出してもらいたいですね。後ろから、どんどん追い抜いて１着でゴールへ。まくっていく姿も見てみたい。プロ野球のシーズンのように、序盤は下位にいても終盤にはトップに立つ。競馬でも同じように、そんなカッコいいレースを期待しています。（中田 翔）

◆中田翔の契約更改ＶＴＲ 日本ハム時代の２０１５年１２月の契約更改で、４５００万円増の２億４５００万円でサイン。希望額の３億円には届かなかったが、自身へのご褒美を問われると「特にないんですけど、欲しい物はすべて手に入れちゃっているので…。遊びで馬でも買おうかな。名前？ ジャッキー。ジャッキーが別のルートでお金を稼いでくれれば」と爆笑を誘った。