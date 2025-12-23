オリックス・森友哉捕手（３０）が２２日、親友に恩返しの大活躍を誓った。大阪市内で頓宮、香月、大阪桐蔭野球部時代の同期で現在は希少がんと闘う福森大翔さん（ひろと、３０）と、センス・トラスト社主催のトークショーに参加。同校吹奏楽部の演奏も背に受け「僕も（福森さんに）背中を押されっぱなしなので。もっと大翔に勇気を与えられる選手になりたい」と男の約束を交わした。

６月１５日の巨人戦（京セラＤ）で、捕手として始球式で福森さんのノーバウンド投球をミットに収め、マウンド上で抱擁。試合では２安打１打点の活躍を見せ、お立ち台で涙を流した。森にとって、福森さんはいつも「けがなく、健康第一にやってほしい」と励ましてくれる存在。「（自分にとって）必要ですよ。現役中にできることはいろんな形でやっていきたいし、大翔もこれからまだまだいろんなことをやると思うので、その手助けやサポートができたら」とうなずいた。

「当たり前のように朝が来ると思わずに、日々を過ごしている。皆さんも『今』を大切に、すてきな時間を大切に生きていってほしい」（福森さん）。壇上で力強く訴えかけた親友の姿を目に焼き付け、森は決意を新たにした。故障に苦しみ、先発マスクが１６試合にとどまった今季を受け止め「目標は高ければ高い方がいい」と来季の「３冠王」を宣言。「大翔も含め、自分自身にもやっぱりそう言い聞かせないと。死に物狂いでやらないといけない。今度は僕が力になれるように頑張るだけ」と真っすぐに前を向いた。（南部 俊太）

◆福森 大翔（ふくもり・ひろと）１９９５年７月２９日、大阪市生まれ。３０歳。小学３年で野球を始め、中学時代は大阪都島ボーイズでプレー。大阪桐蔭３年時の２０１３年に外野手として春夏連続で甲子園に出場し、ともに１６強入り。夏は２回戦・日川（山梨）戦でサヨナラ打を放った。甲子園通算１９打数９安打３打点。立命大を卒業後はハウスメーカーに入社したが、２１年に２つの希少がんが発覚。２４年には複数箇所への転移が見つかり、現在は完全寛解を目指し闘病する日々を過ごす。右投右打。

◇希少がんとは 人口１０万人あたりの罹患（りかん）数が６例未満と、他のがんと比べて発生頻度が少ない悪性腫瘍の総称。「消化管間質腫瘍」や、胸部などにある傍神経節から発生する「パラガングリオーマ」など、約２００種類もの悪性腫瘍が該当する。それぞれの発生数が少ないがゆえに、治療法が確立されていないことが課題である。