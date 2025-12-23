来年３月２７日に開業する複合型エンターテインメント施設「東京ドリームパーク」（ＴＤＰ）内の多目的ホール「ＳＧＣ ＨＡＬＬ ＡＲＩＡＫＥ」で行われる「こけら落としプレミアシリーズ」に出演する全アーティストが２２日、分かった。

既に発表されているＢ’ｚ（３月２８、２９日）、山下達郎（４月１１、１２日）、サカナクション（１８、１９日）のほか、湘南乃風（２５日）、新しい学校のリーダーズ（２６日）、平井大（２７日）、ケツメイシ（２８、２９日）も決定。チケット発売日は後日発表される。

◆新たに発表された４組のコメント

湘南乃風（２５日・開演時間後日発表、タイトル未定）「東京ドリームパーク内に誕生する『ＳＧＣホール有明』にて、２０２６年４月２５日、こけら落とし公演の一環として湘南乃風がワンマンで会場をブチ上げます！これが俺たちの湘南乃風、２０２６年一発目のライブ。新築の匂いが残る真っさらな会場を、タオルの埃（ほこり）で一杯になるほど盛り上げようと思います！（笑）その日、その場でしか生まれない熱気と声で、ＳＧＣホール有明を俺たちとみんなで埋め尽くそう。４月２５日、有明で待ってます！！」

新しい学校のリーダーズ（２６日・後５時、タイトル未定）「この度は東京ドリームパーク開業、誠におめでとうございます！開業したての会場でライブができるということで、とても楽しみです！どんな会場になっているのか、夢のようなのかな〜？新しい景色に出会えるんですか、ね〜？さぞかしドリーミーなんでしょう！ぜひ、会場でお会いしましょう！」

平井大（２７日・開演時間後日発表、「ＨＩＲＡＩＤＡＩ ＬＯＣＡＬＳ ＯＮＬＹ ＳＰＥＣＩＡＬ ＬＩｖＥ」）「ＴＯＫＹＯ ＤＲＥＡＭ ＰＡＲＫ、開業おめでとうございます。今回、『こけら落としプレミアシリーズ』として、『ＨＩＲＡＩＤＡＩ ＬＯＣＡＬＳ ＯＮＬＹ ＳＰＥＣＩＡＬ ＬＩｖＥ』をさせていただけることになりました。是非、世界最高峰の音響が常設されている素敵（すてき）な会場で、ボクたちと一緒にグルーヴ（グルーブ）しましょう。」

ケツメイシ（２８、２９日・開演時間後日発表、タイトル未定）「２５周年を迎えて、楽曲１つ、アルバム１枚、ライブ１公演を本当に真摯（しんし）に向き合うことの大切さを改めて思います！ライブをお楽しみください！」

◆ＳＧＣ ＨＡＬＬ 最先端の音響設備とイマーシブサウンドシステムを導入した最新鋭の施設。着席３７００席、スタンディング５０００席。