SGCホール有明の豪華こけら落とし 湘南乃風、新しい学校のリーダーズ、平井 大、ケツメイシも決定
来年3月に東京に開業する複合型エンタテインメント施設「東京ドリームパーク（TDP）」内に新設される音楽ホール「SGCホール有明」の開業を記念した企画『こけら落としプレミアシリーズ』の新たな出演者が発表された。今回ラインナップに加わったのは、湘南乃風、新しい学校のリーダーズ、平井 大、ケツメイシの4組。それぞれの公演は2026年4月25日から29日にかけて行われる。
『こけら落としプレミアシリーズ』ではこれまでに、B’z（3月28日、29日）、山下達郎（4月11日、12日）、サカナクション（4月18日、19日）の公演が発表されており、今回の追加発表により出演アーティストは計7組となった。
東京ドリームパークは、“夢中から、はじまる。”をコンセプトに、テレビ朝日が2026年3月27日に開業する施設。その中核となる多目的ホール・SGCホール有明は、着席時に約3700席、スタンディング時には最大約5000人を収容可能。世界最高峰のイマーシブオーディオシステムをはじめとする最新鋭の機器を導入し、迫力ある音楽体験を届ける。
湘南乃風は「これが俺たちの2026年一発目のライブ。新築の匂いが残る真っさらな会場を、タオルの埃で一杯になるほど盛り上げようと思います（笑）」とコメント。平井 大は「世界最高峰の音響が常設されている素敵な会場で、ボクたちと一緒にグルーヴしましょう」とコメントしている。
新しい学校のリーダーズは「どんな会場になっているのか、夢のようなのかな〜？さぞかしドリーミーなんでしょう！」と“ドリームパーク”の名にかけて期待をにじませ、ケツメイシは「楽曲1つ、アルバム1枚、ライブ1公演を真摯に向き合うことの大切さを改めて思います！」とメッセージを寄せた。
■『SGCホール有明こけら落としプレミアシリーズ』ラインナップ
・B'z：2026年3月28日（土）、29日（日）
・山下達郎：2026年4月11日（土）、12日（日）
・サカナクション：2026年4月18日（土）、19日（日）
・湘南乃風：2026年4月25日（土）
・新しい学校のリーダーズ：2026年4月26日（日）
・平井 大：2026年4月27日（月）
・ケツメイシ：2026年4月28日（火）、29日（水）
■湘南乃風 コメント
東京ドリームパーク内に誕生する『SGCホール有明』にて、2026年4月25日、こけら落とし公演の一環として湘南乃風がワンマンで会場をブチ上げます！これが俺たち湘南乃風、2026年一発目のライブ。新築の匂いが残る真っさらな会場を、タオルの埃で一杯になるほど盛り上げようと思います！（笑）
その日、その場所でしか生まれない熱気と声で、SGCホール有明を俺たちとみんなで埋め尽くそう。4月25日、有明で待ってます!!
■新しい学校のリーダーズ コメント
この度は東京ドリームパーク開業、誠におめでとうございます！開業したての会場でライブできるということで、とても楽しみです！どんな会場になっているのか、夢のようなのかな〜？新しい景色に出会えるんですか、ね〜？さぞかしドリーミーなんでしょう！
ぜひ、会場でお会いしましょう！
■平井 大 コメント
TOKYO DREAM PARK、開業おめでとうございます。今回、『こけら落としプレミアシリーズ』として、『HIRAIDAI LOCALS ONLY SPECIAL LIVE』をさせていただけるということになりました。是非、世界最高峰の音響が常設されている素敵な会場で、ボクたちと一緒にグルーヴしましょう。
■ケツメイシ コメント
25周年を迎えて、楽曲1つ、アルバム1枚、ライブ1公演を本当に真摯に向き合うことの大切さを改めて思います！ライブお楽しみください！
