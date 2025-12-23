「日本代表は壊滅的な打撃を受ける」アジアサッカー界を騒然とさせた“一報”に海外メディアが懸念「強豪にとっては良いニュースではない」
アジアサッカー連盟（AFC）は12月21日、「AFCネーションズリーグ」の導入を検討していると発表した。UEFAネーションズリーグと同様に、インターナショナルウィーク中にアジア各国で公式戦を行なうというプランだ。
ただ、ネーションズリーグが実施されてしまうと、他の大陸の国とフレンドリーマッチを戦うのが難しくなる。アジアでは圧倒する試合が少なくなく、レベルの高い相手と腕試しをしたい日本にとっては、デメリットの方が大きいという意見は少なくない。
中国のポータルサイト『捜狐』も、「日本と韓国は壊滅的な打撃を受けるだろうが、中国代表にとっては間違いなく良いニュースだ」と報じている。
「中国代表にとって、ネーションズリーグの存在は間違いなくプラスだ。試合数があまりにも不足しているからだ。９月、10月、11月のFIFAウィークで、中国代表は１試合も組んでいなかった」
記事は、「このような大会に格式がないなんて言わないでほしい。少なくとも、親善試合よりははるかに質の高いものとなる。中国にとっていま最も重要なのはワールドカップ出場権獲得で、対戦相手はアジアのチームだ。欧米のチームと対戦することに、あまり意味はない」と主張。こう続けた。
「もちろん、日本や韓国のような強豪にとって良いニュースではない。日本と韓国の最大の目標はワールドカップでの成功であり、パフォーマンスにかかわらず、アジアでは容易に出場権を獲得できる。つまり、日本と韓国にとっては、ワールドカップ予選とアジアカップで十分なのだ。インターナショナルウィークには、ヨーロッパ、アフリカ、南米のチームと対戦したいが、ネーションズリーグは参加が義務付けられてしまう」
アジアサッカー界を騒然とさせたこの大会の開催が正式決定すれば、日本にとっては由々しき事態となるかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
