ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は２２２ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式22日（NY時間14:06）（日本時間04:06）
ダウ平均 48357.05（+222.16 +0.46%）
ナスダック 23418.18（+110.56 +0.47%）
CME日経平均先物 50395（大証終比：-25 -0.05%）
欧州株式22日終値
英FT100 9865.97（-31.45 -0.32%）
独DAX 24283.97（-4.43 -0.02%）
仏CAC40 8121.07（-30.31 -0.37%）
米国債利回り
2年債 3.511（+0.028）
10年債 4.169（+0.022）
30年債 4.841（+0.016）
期待インフレ率 2.232（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.897（+0.002）
英 国 4.536（+0.012）
カナダ 3.479（+0.010）
豪 州 4.794（+0.046）
日 本 2.077（+0.061）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.86（+1.34 +2.37%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4471.20（+83.90 +1.91%）
ビットコイン（ドル）
88668.00（+526.02 +0.60%）
（円建・参考値）
1391万7329円（+82564 +0.60%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
