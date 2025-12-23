NY株式22日（NY時間14:06）（日本時間04:06）
ダウ平均　　　48357.05（+222.16　+0.46%）
ナスダック　　　23418.18（+110.56　+0.47%）
CME日経平均先物　50395（大証終比：-25　-0.05%）

欧州株式22日終値
英FT100　 9865.97（-31.45　-0.32%）
独DAX　 24283.97（-4.43　-0.02%）
仏CAC40　 8121.07（-30.31　-0.37%）

米国債利回り
2年債　 　3.511（+0.028）
10年債　 　4.169（+0.022）
30年債　 　4.841（+0.016）
期待インフレ率　 　2.232（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.897（+0.002）
英　国　　4.536（+0.012）
カナダ　　3.479（+0.010）
豪　州　　4.794（+0.046）
日　本　　2.077（+0.061）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.86（+1.34　+2.37%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4471.20（+83.90　+1.91%）

ビットコイン（ドル）
88668.00（+526.02　+0.60%）
（円建・参考値）
1391万7329円（+82564　+0.60%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ