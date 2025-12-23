ＮＹ時間の終盤に入って、ユーロドルは１．１７ドル台半ば、ユーロ円は１８４円台半ばでの推移。ドル安の流れが続く中、ユーロドルはリバウンド相場の流れを堅持している。来年のＦＲＢの追加利下げの半面、ＥＣＢは利下げサイクルを終了しており、当面は据え置きが有力視される中、ユーロドルの更なる上昇を見込む声は少なくない。



一方、ドイツ企業は先行きに悲観的な見方をしている。Ｉｆｏ経済研究所は報告書で、ドイツ企業の４分の１以上が来年の業績悪化を予想していると述べた。約２６％が業績悪化を予想しており、改善を見込んでいるのは１４．９％に留まるという。Ｉｆｏの責任者は「企業は非常に慎重姿勢を維持している。２６年について楽観的なセクターはほとんどない」と述べた。



また、悲観的な企業が楽観的な企業を上回っているとも指摘。建設業界では特に慎重なセンチメントが見られ、このセクターの企業の３３％が２０２６年の状況悪化を予想しているのに対し、改善を予想しているのは１０％だという。



ドイツ政府がインフラパッケージを発表したことを考えると意外だが、まだ熱意を生み出していないようだとも述べている。



EUR/USD 1.1750 EUR/JPY 184.51 EUR/GBP 0.8731



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

