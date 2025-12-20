12月28日、ヤンググランプリが行われる。今年は123期が5人、125期が4人。いずれも初出場。地区での連係プレーはあるが、全員が機動力タイプ。最後は力の攻防で激戦は必至だ。

その中の一人が梶原海斗（26＝福岡）だ。123期ではピカイチの潜在能力の持ち主。200メートルFD（フライングダッシュ）で、同期1位のタイムを叩き出した好素材だ。

24年4月にS級へ特別昇級。F1戦ではそれなりの結果を残していたが、底力からみて、物足りなさを感じていたのは事実だ。

そんな梶原が先日の松阪F1戦（17〜19日）で念願のS級初優勝を果たした。

前検日は「久留米の後、インフルになって練習不足。前回（松戸）は良くなかった。直前の練習でもタイムは出なかった」と不安もチラリ。しかし、初日の予選は6番手から11秒6の鋭い捲り追い込みで快勝した。

準決勝も捲りに回る展開になったが、番手の皿屋豊に合わされながらも2着。今年4回目の決勝進出。決勝は福岡トリオでの連係。練習仲間である後藤大輝のカマシに乗っての番手捲りでS級初優勝。ヤンググランプリに向けて弾みをつけた。

「同県の阿部（英斗）君とは連係します。前後はこれから」

番手戦でも自力でもOK。ラストチャンスをモノにして一番星に輝くか。（下野 章雄）