広島競輪の開設73周年記念「ひろしまピースカップ（G3）」が最終日を迎える。11RではレインボーカップA級ファイナルが行われ、1〜3着までがS級へ特別昇級となる。

九州は田村―佐藤幸―東矢でまとまった。田村が思い切って駆けると番手の佐藤幸が抜け出す。来期A級で勝負駆けの東矢が続く＜7＞＜4＞が中心。原田が九州のペースを乱すか。単騎でも平野が一発。中井、阿部も怖い。

＜1＞阿部大樹 ウエートで練習をやってきた。安彦君。

＜2＞中井俊亮 前回の後は練習と休養。初の原田君。

＜3＞田村大 前回は優勝しているし、調子は戻ってきつつあります。自力で。

＜4＞東矢昇太 街道を中心に練習した。九州3番手。

＜5＞平野想真 前回の後は練習して体調を整えてきたし問題ない。単騎でも自力。

＜6＞原田翔真 9月に鎖骨を折って、数値はやっと戻ってきた。近畿の先頭で。

＜7＞佐藤幸治 前回の後は3日間練習できたし感覚は悪くない。田村君の番手。

＜8＞清水剛志 （小田原の）落車で右骨盤を打撲。最初あった違和感は治療してなくなった。近畿3番手。

＜9＞安彦統賀 左手首のボルトとプレートを抜く手術をしたので休んでいた。練習自体はそんなに問題ないと思う。自力自在。