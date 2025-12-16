都市型フェス＜CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026＞が、2026年4月3日〜5日の3日間開催することを発表した。

舞台となるのは、神奈川・横浜。＜CENTRAL＞は2025年4月に第1回が開催され、「日本の響きを世界へ」をコンセプトに、海外からも注目を集めるアーティストやアニメ、テクノロジーなどの多彩なエンタテインメントが集結し3日間で合計8万人を動員した。また、横浜公演に続き、台北、クアラルンプールにて海外公演も開催。

第2回開催となる今回の会場は前回同様、Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫、KT Zepp Yokohama、臨港パークとなる。なお前回と同じく、Kアリーナ横浜では「CENTRAL STAGE」が、赤レンガ倉庫では、「Echoes Baa」が開催。KT Zepp Yokohama、臨港パークで行われるイベントの詳細は別途発表されるとのこと。

第1弾発表となるアーティストは、Aooo／asmi／＝LOVE／キタニタツヤ／結束バンド／ちゃんみな／乃木坂46／NOMELON NOLEMON／HANA／FRUITS ZIPPER／MAISONdes／モーニング娘。’25／YOASOBIの13組。

それぞれのアーティストが出演する会場、出演日、さらなるアーティストラインナップ等はホームページや公式SNSを通じて、随時発信していく予定だ。また、海外公演についても後日詳細を発表される。

2026年春、「音楽の街」横浜を、2度目のCENTRALが彩ります。

◾️＜CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026＞ 【会期】2026年4月3日（金）、4日（土）、5日（日）

【会場】

Kアリーナ横浜 (〒220-8507 神奈川県横浜市西区みなとみらい６丁目２−１４)

横浜赤レンガ倉庫 (〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港１丁目１)

KT Zepp Yokohama (〒220-0012 神奈川県横浜市西区みとみらい４丁目３−６)

臨港パーク (〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1) 【主催】CENTRAL実行委員会

【制作】株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 【特別協賛】サントリーグループ

【協賛】ソニーフィナンシャルグループ株式会社、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

【協力】イープラス

【技術協力】ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

※NUROは、「CENTRAL」の通信環境をサポートしています。 【お客様 問い合わせ先】https://central-fest.com/inquiry/