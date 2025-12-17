フィギュアスケート全日本選手権

フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権最終日は21日、東京・代々木第一体育館で行われた。ペアのフリーで長岡柚奈・森口澄士（木下アカデミー）組が142.39点をマークし、合計215.30点で優勝。五輪代表に選出された。歓喜のキス・アンド・クライでは、森口がまさかの行動。ちょっぴり恥ずかしそうにする長岡との光景に、ファンも沸いていた。

高得点を見届けたキス・アンド・クライで、2人による歓喜のワンシーンが生まれた。森口が長岡の腰のあたりを持ち上げ、集まった観客にサービスで見せるようにアピールした。怪我を抱えながらも演じ切ったパートナーを称えるような光景。長岡は少し赤面しながらも嬉しそうだった。会場も温かい拍手を送った。

X上のファンの間でも「突如ゆなちゃんを抱え上げ客席に見せびらかしていて大層良かった」「頑張ったゆなちゃん讃えてる！」「お客さんにゆなちゃんを見せびらかす」「ゆなちゃんのおろしてー！込みで加点がすぎる！」「キスクラでのファンサまで抜かりない森口くんw」「『うちの相棒すごいだろ！見てくれよな！』と言わんばかりのサービスリフト」「森口輸送、観客の皆さんの為にリフトw」などと注目が集まっていた。

先輩の“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組とともに、五輪代表に選ばれた。長岡は「自分を信じることを突き詰めて、大きい舞台でもできるように頑張りたい」とコメント。森口も「もっともっと自信をつけられたら」と闘志を高めた。



（THE ANSWER編集部）