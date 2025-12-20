“ホリエモン”堀江貴文氏、約20年ぶりにフジテレビ出演で“大ゲンカ”激論 石破茂前首相も総理退任時のホンネ明かす
フジテレビはきょう23日、『ホンネ喫茶 永田町』（後7：00）を放送する。この番組は、MC加藤浩次を中心に、政治家をはじめとする出演者が、どうすればニッポンがもっと良くなるかをホンネで話す番組！今年、話題になったニュースの当事者にも直撃インタビューを敢行し、ホンネに迫る。
【写真】過去には…R-1にも出場した芸人ホリエモン
今回、ホンネを語り合うべく集まったのは、自由民主党の河野太郎議員、日本維新の会の吉村洋文代表、参政党の神谷宗幣代表など、政界を代表する豪華ゲストたち。トークテーマは、「高市早苗新総理の驚異的な人気をどう見るか？」、「不祥事多発の地方議会、どうすれば良くなるか？」、「信じられない国会のムダなルールへのホンネ」、「外国人問題の解決法」などさまざま。圧倒的な支持率を誇る高市政権を、各党の政治家メンバーたちはぶっちゃけどう見ているのか？学歴詐称やセクハラ＆パワハラ疑惑連発の地方議会、この問題をどう思っているのか？そんなさまざまなテーマについて、政治家ゲストに加えて、芸人から文化人まで幅広いゲストも交えて語り合う。
MC加藤浩次も、総勢20人が集まったトークを全力で進行。番組の冒頭、お互い様子見の温度を感じ取った加藤が、「皆さん、建前はその辺にしていただいて、ここからはホンネで行きましょうよ！」と参加者たちに火をつけると、議論はどんどんヒートアップ。超豪華メンバーによる、ニッポンを良くするためのホンネの数々が飛び出していく。
また、スペシャルゲストとして石破茂前内閣総理大臣も登場。赤羽の居酒屋を舞台に、神田愛花がインタビュアーを務め、そのホンネに迫る。トランプ大統領との関税交渉、コメ問題など数々の難題に対応した際のホンネ、そして“石破おろし”と“石破辞めるなデモ”が同時に起きた時のホンネ、さらに総理退任を決断する時のホンネなどを赤裸々に明かす。また、政府専用機の中での奥様との驚きのやりとりなど、必見のホンネインタビューとなっている。
さらに、今回が約20年ぶりのフジテレビの番組出演となる堀江貴文が、鋭い視点で政治家ゲストたちに次々と切り込んでいく。“ホンネを言い合う”という本番組コンセプトにぴったりの人物である堀江が、政治家たちからどんなホンネを引き出すことができたのか。「外国人問題」のブロックでは、堀江と北村晴男議員の大バトルが勃発。どちらも一歩も引かない大ゲンカ激論をMC加藤浩次がどうさばくのか。
