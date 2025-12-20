俳優の阿部サダヲ（５５）がこのほど、都内で行われた、主演を務めるＴＢＳ系スペシャルドラマ「新年早々 不適切にもほどがある！ 真面目な話、しちゃダメですか？」（来年１月４日、後９・００）の制作発表会見に、仲里依紗（３６）、磯村勇斗（３３）、河合優実（２５）、吉田羊らと登場した。

２０２４年１月期に放送され、社会現象となった「ふてほど」が帰ってくる。昭和と令和をタイムスリップしながら人間模様を描く、宮藤官九郎脚本のコメディー。喫茶「スキャンダル」のセット内で行われた会見には、それぞれが昭和レトロの衣装で現れた。

日本初の女性総理誕生を巡るドタバタ劇が展開される今作。約２年ぶりに“昭和のふてほど親父”小川市郎を演じる阿部は「いまだに近所を歩いていて『あっ、不適切！』と言われるすごい大きな作品」と苦笑いし、久しぶりの撮影を「楽しかった」としみじみ振り返った。

今回の会見は“忙しいにもほどがある”出演者たちのスケジュールの都合上、超異例の解禁３カ月前となる９月中旬に敢行。同作をきっかけに大ブレークした市郎の娘・純子役の河合は「撮影の間が空いたので、特殊なキャラである純子を呼び起こせるかと思ったが、お父さん（阿部）に会ったらすぐに戻れた」と笑顔を浮かべていた。