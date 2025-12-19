都市型フェス「CENTRAL 2026」開催決定 ＝LOVE・乃木坂46・FRUITS ZIPPERら第1弾出演者発表
【モデルプレス＝2025/12/23】2026年4月3日〜5日までの3日間、都市型フェス「CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」が横浜にて開催決定。あわせて、第1弾出演アーティストが解禁された。
「CENTRAL」は2025年4月に第1回が開催され、「日本の響きを世界へ」をコンセプトに、海外からも注目を集めるアーティストやアニメ、テクノロジーなどの多彩なエンタテインメントが集結し3日間で合計8万人を動員。また、横浜公演に続き、台北、クアラルンプールにて海外公演も開催した。
第2回開催となる今回の会場は前回同様、Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫、KT Zepp Yokohama、臨港パーク。「音楽の街」横浜を代表する4会場を使い、アーティストラインナップもコンセプトも異なった独立したイベントを同時に実施。初回開催時と同じく、Kアリーナ横浜では「CENTRAL STAGE」が、赤レンガ倉庫では、「Echoes Baa」が開催される。KT Zepp Yokohama、臨港パークで行われるイベントの詳細は別途発表される。さらに、街全体をカルチャーで彩る施策がふんだんに企画され、3日間横浜の街そのものが巨大なフェス空間となる。
この度、第1弾発表となるアーティストとして、Aooo、asmi、＝LOVE、キタニタツヤ、結束バンド、ちゃんみな、乃木坂46、NOMELON NOLEMON、HANA、FRUITS ZIPPER、MAISONdes、モーニング娘。’25、YOASOBIの総勢13組の出演が決定。国内外からの注目を集める豪華ラインナップが集結する。
それぞれのアーティストが出演する会場、出演日、さらなるアーティストラインナップ等はホームページや公式SNSを通じて、随時発信。また、海外公演に関しても、後日詳細が発表される。（modelpress編集部）
【日程】
2026年4月3日（金）〜5日（日）
【会場】
Kアリーナ横浜（〒220-8507 神奈川県横浜市西区みなとみらい6丁目2−14）
横浜赤レンガ倉庫（〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1丁目1）
KT Zepp Yokohama（〒220-0012 神奈川県横浜市西区みとみらい4丁目3−6）
臨港パーク（〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1）
【出演アーティスト】
Aooo／asmi／＝LOVE／キタニタツヤ／結束バンド／ちゃんみな／乃木坂46／NOMELON NOLEMON／HANA／FRUITS ZIPPER／MAISONdes／モーニング娘。’25／YOASOBI（※五十音順）
