2026年4月3日から5日まで横浜を舞台に開催される『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』の、第1弾アーティストが公開となった。

（関連：FRUITS ZIPPERは“いま最もフェスに求められるアイドル”に アウェイで輝く、実力派グループとしての姿）

今回発表となった第1弾アーティストは、Aooo、asmi、＝LOVE、キタニタツヤ、結束バンド、ちゃんみな、乃木坂46、NOMELON NOLEMON、HANA、FRUITS ZIPPER、MAISONdes、モーニング娘。'25、YOASOBI（五十音順）の13組だ。

『CENTRAL』第1回は今年4月に開催され、“日本の響きを世界へ”をコンセプトに国内外で活躍するアーティストやアニメ、テクノロジーなどのエンターテインメントが集結。3日間で合計8万人を動員し、横浜公演に続き、台北、クアラルンプールにて海外公演も開催された。

第2回目の今回は、Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫、KT Zepp Yokohama、臨港パークの4つの会場で、アーティストラインナップもコンセプトも異なる独立したイベントを同時に開催。Kアリーナ横浜では『CENTRAL STAGE』、赤レンガ倉庫では『Echoes Baa』が開催される。なお、KT Zepp Yokohama、臨港パークでのイベント詳細は別途発表となる。

同イベントでは、来場者が会場を選び自由に参加することで、横浜の街そのものを巨大なフェス空間のように楽しむことができるという。

なお、アーティストの出演会場、出演日のほか、さらなるアーティストラインナップなどはホームページや公式SNSを通じて、随時発信される。また、海外公演についても後日詳細が発表される。

（文=リアルサウンド編集部）