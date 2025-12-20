横浜が音楽に包まれる都市型フェス『CENTRAL』2026年も開催決定！第一弾出演アーティスト13組発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

都市型フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』が、2026年4月3日から5日までの3日間、横浜を舞台に開催されることが決定した。

■3日間、横浜の街そのものが巨大なフェス空間に

『CENTRAL』は2025年4月に第一回が開催され、「日本の響きを世界へ」をコンセプトに、海外からも注目を集めるアーティストやアニメ、テクノロジーなどの多彩なエンタテインメントが集結し、3日間で合計8万人を動員。また、横浜公演に続き、台北、クアラルンプールにて海外公演も開催した。

第二回開催となる今回の会場は前回同様、Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫、KT Zepp Yokohama、臨港パーク。「音楽の街」横浜を代表する4会場を使い、アーティストラインナップもコンセプトも異なった独立したイベントを同時に開催する。

初回開催時と同じく、Kアリーナ横浜では「CENTRAL STAGE」が、赤レンガ倉庫では、「Echoes Baa」を開催。KT Zepp Yokohama、臨港パークで行われるイベントの詳細は別途発表となる。

参加者が会場を選び、自由に参加することで、都市型フェスのあらたな楽しみ方を提案。さらに、街全体をカルチャーで彩る施策がふんだんに企画され、この3日間、横浜の街そのものが巨大なフェス空間となる。

■第一弾出演アーティスト（五十音順）

Aooo

asmi

＝LOVE

キタニタツヤ

結束バンド

ちゃんみな

乃木坂46

NOMELON NOLEMON

HANA

FRUITS ZIPPER

MAISONdes

モーニング娘。’25

YOASOBI

第一弾発表となるアーティストは、総勢13組。国内外からの注目を集める豪華ラインナップが集結。それぞれのアーティストが出演する会場、出演日、さらなるアーティストラインナップなどは、公式サイトや公式SNSを通じて、随時発信される。また、海外公演についても後日詳細が発表となる。

■イベント情報

『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』

[2026年]

04/03（金）～04/05（日）

Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫、KT Zepp Yokohama、臨港パーク

■関連リンク

『CENTRAL』公式サイト

https://central-fest.com/s/central/?ima=3631

■【画像】第一弾出演アーティスト