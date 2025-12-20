大リーグのホワイトソックスと2年契約を結んだ村上宗隆内野手（25）が22日（日本時間23日）、シカゴにある本拠レート・フィールド内で入団会見を行った。英語で自己紹介し、日本語でチームやファンへの思いを伝え、囲み取材では2年連続最下位のチームを選んだ理由や来春に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場について言及した。

以下、会見でのあいさつ全文。

White Sox nation, you guys are in my heart.Munetaka Murakami introduces himself to White Sox fans（ホワイトソックスファンの皆さん、皆さんは私の心の中にいます）

日本語で話させていただきます。

野球を始めて今日に至るまでたくさんの方々に支えられ、今の自分があります。今日この日まで携わって下さった皆さま、何より両親に心から感謝しています。

今このユニホームに袖を通して、ようやくスタートラインに立てた気持ちです。このレート・フィールドでプレーできること、今物凄く興奮しています。そしてホワイトソックス、球団関係者の皆さま、僕を評価していただき、このメジャーリーグでプレーするチャンスを与えてくれてありがとうございます。

僕の目標は勝つことです。成長すること。挑み続けること。どんな相手だろうとい立ち向かい、諦めません。この球団に最大限貢献したいと思います。野球のおもしろさ、素晴らしさ、楽しさをこの球場で表していきたい。

日本で応援してくださったファンのみなさま、距離は離れますが、これからも常に一緒に戦ってくれると信じています。今後ともよろしくお願いいたします。そしてもちろん、日本のファンのみなさまも常に僕の心の中にいます。

Let's get to work!（仕事に取り掛かりましょう！）

以下、囲み取材での一問一答。

――最大の決断の理由。いろいろな選択肢があった中で。

スタートするにあたって、このチームが僕は一番いいなと思いました。これから勝てるチームになっていくと思う。それは僕がヤクルトに入った時も高校に入った時もそうだった。僕の人生のスタートのような気持ちになれたので

――代理人の方がWBCに出るよと言っていたが、1年目ってチームに溶け込みたいなどいろいろ難しいと思うが。

野球を一緒にやれば自然と溶け込めると思いますし、僕もWBCに出たいと思っているので、そこは問題なくいけるかなと思います

――1年目でWBC出場は吉田もそうだったが、相談は。

まだしてないですね。まあ、今後、僕は出ることは決まっているというか、僕の気持ちの中では出たいと思っているので、そこは揺るぎないので、今後相談できればなと思っています

――日本ラウンドからか米国ラウンドからか。

それはまだ何も決まっていない。僕はまだ何も通達されていないので、その辺の内容は分からないです

――その部分の話し合いもチームとはスムーズにいったのか？

そうですね。もともとWBC前提で考えていましたし、それがあることは分かっていたので、それは話していました

――ヒッターズパークと呼ばれる本拠。イメージは。

それはまだあんまりないですね。でも、こうして盛大に歓迎されて、スクリーンにも映し出されたりしてくれていたので、凄くうれしかったですし、ここが僕の本拠地になるんだなという思いは凄くありましたし、ワクワクしています

――会見、緊張は？

緊張はなかったですけど、まだ言葉がちょっと難しいので、直接話すことができればもっと自分の気持ちがつたわるのになあと思いながら考えていました。それはおいおい頑張っていきたい

――ヤクルトの青木GMとは？

GMはGMで大変だったと思うのでなかなか相談は出来なかったですけど、たまたまこの間ロスでお会いしたので、おめでとうと言っていただけてうれしかったですね

――現地の人からムニと質問されることが多かった時思いますが、ムネとして浸透させていきたい気持ちは？

別にどっちでもいいです笑。意味は変わらないので