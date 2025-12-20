都市型音楽フェス「CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」が来年4月3日から5日までの3日間、横浜市内で開催される。出演アーティストの第1弾も明らかとなり、音楽ユニットYOASOBI、今年大きな話題となったガールズグループHANA、ラッパーのちゃんみな（27）をはじめ、乃木坂46、＝LOVE、FRUITS ZIPPER、モーニング娘。’25、シンガー・ソングライターのキタニタツヤ（29）asmi（24）といった豪華13組が集結する。

今年4月に初開催された同フェスのコンセプトは「日本の響きを世界へ」。Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫、KT Zepp Yokohama、臨港パークといった「音楽の街」横浜を代表する4会場を使用し、アーティストラインアップもコンセプトも異なった独立したイベントを同時に開催。音楽とエンターテインメントの融合で横浜の街を音楽に包み、街そのものが巨大なフェス空間となる。

今後、他アーティストの追加発表も予定。街全体をカルチャーで彩る施策がふんだんに企画されており、各アーティストが出演する会場や日程は公式ホームページやSNSで随時発信される。第1回開催では横浜以外にも、台北、マレーシア・クアラルンプールでも開催され、今回も海外での実施が予定されているという。