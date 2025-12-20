オリックス・曽谷龍平投手（25）が結婚したことが22日、分かった。お相手は中学時代の同級生だった一般女性。この日に婚姻届を提出した。来季4年目へ向かう左腕は、生涯の伴侶とともにさらなる飛躍を目指す。

「明るくて、太陽みたいに照らしてくれる人です」。曽谷は、そう言って照れ笑いを浮かべた。斑鳩中（奈良）時代から友人関係にあり、明桜高（秋田）に進学して地元を離れてからも、帰省するたびに会う仲だったという。白鴎大3年時から交際を始め、昨オフの退寮と同時に同棲生活をスタートさせた。

それから1年がたち、交際期間が丸4年を迎えたタイミングで結婚を決断し、サプライズを計画した。神戸市内のホテルでディナーをともにした直後、部屋で108本のバラの花束とともに「結婚してください！」と直球勝負。「バレることもなく、めっちゃ喜んでくれました」と大成功のプロポーズだった。

3年目の今季は先発ローテーションの一員として、キャリアハイの8勝をマーク。11月には侍ジャパンの一員として、韓国との強化試合に先発して3回完全投球を披露した。岸田監督ら首脳陣も期待を寄せる将来性抜群のサウスポーは「家族になるので、より一層気持ちが引き締まる思いです」と、一家の大黒柱として決意を新たにした。