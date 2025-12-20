俳優の磯村勇斗が来年１月４日放送のＴＢＳ系ドラマ「新年早々 不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜」（後９時）の取材会をこのほど都内で行った。

昨年１月期の金曜ドラマで放送され、「ふてほど」の略称が同年の新語・流行語大賞に選ばれた。スペシャルドラマの放送を目前に控え「また戻ってきたなという感じがあったので、ドラマ以上に気合をいれて現場では演じた」。踊るシーンも増えたという。

磯村は昭和のアイドルを崇拝する不良と現代の息子の一人二役。”ムッチ先輩”という愛称で親しまれているが「子どもからは街で『ウンチ、ウンチ』って言われている。『ムッチ』の発音ができなくて」と苦笑い。それでもムッチと呼んでくれる大人もおり「色々な方に言ってもらえてうれしい」と喜んだ。

ドラマタイトルにちなみ、共演者と「意見言っちゃだめですか？ふてほどご意見箱」のコーナーを実施。磯村は脚本の宮藤官九郎氏に「ボクを脱がせるのが好きですか？」と質問。連ドラでは全裸になるシーンもあり「やっぱり裸はいい」と宮藤。それを聞いた磯村は「脱ぐのは大丈夫ですが、プロレスラーとかどうですか？昭和のプロレスラーをやってみたいので、身体作りをしていきます」と新たな提案を持ちかけていた。