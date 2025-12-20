２０日に自身のＳＮＳで妊娠を発表したモデル・冨永愛（４３）の所属事務所が２２日、スポーツ報知の取材に応じ、お相手の俳優・⼭本一賢（３９）とは「現時点で籍を入れていない」なとど現状についてコメントした。

冨永は２０日、インスタグラムで山本との間に「新しい命を授かりました」と子どもを授かったことを報告していた。冨永の所属事務所はスポーツ報知の取材に、「現時点では（冨永と山本は）籍は入れておらず、まずは本人の体調を最優先に過ごしている状況です」と冨永は再婚には至っていないことを明かし、「お互い協力し合いながら、今後について前向きに話し合っている段階」と説明した。

冨永は２００４年にパリ在住の日本人パティシエと結婚し、０５年に現在モデルとして活動している長男・章胤を出産。０９年に離婚している。

２０日にインスタグラムで妊娠を公表した際、冨永は「戸惑いや不安もある中、ひとつひとつの変化に向き合いながら、息子、章胤にも支えられて日々を過ごしております。今後につきましては、どうか静かに、温かく見守っていただけましたら幸いです」とつづっていた。