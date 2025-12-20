オリックス・曽谷龍平投手（２５）が結婚したことが２２日、分かった。お相手は同じ奈良出身で、同学年の一般女性。４年の交際期間を経てこの日、２人で婚姻届を提出した。

曽谷がニコッと笑った。「結果が出ない時や、つらい時に支えてくれて、いつも明るく応援してくれた。僕にとって、太陽のような人です」。代名詞といえば、曲がり幅の大きさから友人に名付けられた「ジェットコースタースライダー」。新たな人生の節目では「ストレートに…」と決めていた。

プロポーズはシーズン中のある休日。きれいな神戸の夜景が見える部屋で「結婚してください」と真っすぐな思いを伝えた。指輪と１０８本のバラも準備。「うれしかったですね…」と幸せがこみ上げた。すでに同居しており「特に大葉をはさんだ、ささみのチーズ焼きが好きです。笑顔の絶えない、ずっと仲良くいられる家庭を築きたいですね」と表情を崩した。

白鴎大から２２年のドラフト１位で入団。プロ３年目の今季は自己最多の８勝（８敗）を挙げた。１１月には侍ジャパンにも選出。韓国との強化試合では、先発で３回を完全投球と猛アピールした。「謙虚な気持ちだけはぶらすことがないように。練習の時は『自分が一番下手だ』と思って、マウンドに上がれば逆に『自分が一番だ』というぐらいで臨みたいです」。来年３月のＷＢＣでメンバー入りが期待される左腕の目標は、初の２ケタ勝利と規定投球回。生涯の伴侶を携え、さらに強くたくましい男になる。

◆曽谷 龍平（そたに・りゅうへい）２０００年１１月３０日、奈良県出身。２５歳。明桜（秋田）から白鴎大を経て、２２年のドラフト１位でオリックス入団。プロ１年目の２３年１０月９日のソフトバンク戦（京セラＤ）でプロ初勝利。今季は３月のオランダ戦で侍ジャパンに初選出。自己最多の８勝を記録した。通算成績は５１試合で１６勝２１敗、防御率３・２５。１８３センチ、８３キロ。左投左打。来季の推定年俸は５５００万円。幼少期からのオリックスファン。