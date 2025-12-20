IMP. 自身初のオリコン週間アルバムランキング1位【オリコンランキング】
7人組グループ・IMP.の最新アルバム『MAGenter』（マゼンタ）が、12月23日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初週売上5.9万枚を記録し、1位に初登場。IMP.として自身初の「オリコン週間アルバムランキング」1位獲得となった。
【別カット】ギュッと身を寄せて…家族感あふれるIMP.
本作は、TOBEで活動する佐藤新、基俊介、鈴木大河、影山拓也、松井奏、横原悠毅、椿泰我からなる7人組グループ・IMP.による2ndアルバム。リードトラック「KISS」は、“秘密”と“本音”をテーマに、恋のスリルと欲望を描いたミステリアスなラブソングとなっている。
本作を引っ提げて、1月10日より同グループ初となる全国アリーナツアー『IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter』を開催予定。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月29日付：集計期間:2025年12月15日〜21日）＞
