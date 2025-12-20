パンダドラゴン、2作連続シングル1位 自己最高初週売上も記録【オリコンランキング】
メンズアイドルグループ・パンダドラゴンの最新シングル「Winter Song 防衛隊」（ウィンターソングぼうえいたい）が、12月23日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で1位に初登場。
【画像】新たな衣装に身を包んだ5人体制のパンダドラゴン
2025年7月28日付での前作シングル「マジ☆まじない」に続き2作連続、通算2作目のシングル1位獲得となった。
初週売上は12.2万枚で自己最高初週売上を記録。初週にして、自身が最も売り上げている「マジ☆まじない」の累積売上7.8万枚も上回った。
パンダドラゴンは、2018年にオーディションをきっかけに結成されたメンズアイドルグループ。本作は、遊び心がつまった冬ソング。ミュージックビデオでは、メンバーたちが冬の歌を守るべく立ち上がった“防衛隊”に扮し、日常をコミカルかつ面白おかしく表現していく、ドタバタコメディー風になっている。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月29日付：集計期間:2025年12月15日〜21日）＞
