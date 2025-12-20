都市型フェス『CENTRAL』が来年も開催決定 第1弾はキタニタツヤ、ちゃんみな、乃木坂46、HANA、YOASOBIら
都市型フェスティバル『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』が、2026年4月3日から5日までの3日間、神奈川・横浜にて開催されることが決定した。昨年に続き2回目の開催となる今回は、Kアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫、KT Zepp Yokohama、臨港パークの4会場で、“音楽の街”横浜を代表する4会場を使い、異なるコンセプトによる独立した音楽イベントを同時開催する。
第1弾出演アーティストとして発表されたのは、Aooo、asmi、＝LOVE、キタニタツヤ、結束バンド、ちゃんみな、乃木坂46、NOMELON NOLEMON、HANA、FRUITS ZIPPER、MAISONdes、モーニング娘。'25、YOASOBI の13組（五十音順）。ジャンルや世代を超えて注目を集める豪華アーティストが揃った。
『CENTRAL』は初開催となった今年は3日間で合計8万人を動員。国内外からの注目を集め、横浜での開催後には台北とクアラルンプールでも海外公演を実施するなど、グローバルな展開を見せてきた。
今回も、Kアリーナ横浜では前回に続き『CENTRAL STAGE』を展開、横浜赤レンガ倉庫では『Echoes Baa』が開催される。KT Zepp Yokohamaおよび臨港パークでの企画内容については、今後の発表を予定している。
また、来場者が好みの会場を選びながら自由に楽しめるスタイルに加え、街全体をカルチャーで彩る取り組みも多数展開される予定で、横浜の街そのものが“巨大なフェス空間”として盛り上がる3日間となる。
出演日や会場ごとの出演アーティスト、さらに追加ラインナップや海外公演の詳細は、公式ホームページやSNSにて随時発信される。
