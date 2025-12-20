河合優実が“昭和アイドル”に変身！ 『ふてほど』俳優陣が”80年代ファッション”で再集結
TBSでは、2026年1月4日午後9時から阿部サダヲ主演のスペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜』を放送。本作は、2024年1月期に放送された金曜ドラマ『不適切にもほどがある！』のその後を描いている。
【ソロ写真】昭和アイドルに変身した河合優実
中学校の体育教師で昭和のおじさん・小川市郎（阿部）が、ひょんなことから1986年から令和の時代へタイムスリップし、令和では“不適切”なコンプライアンス度外視の発言を連発。コンプラで縛られた令和の人々に考えるキッカケを与えていく意識低い系タイムスリップコメディだ。
市郎のもとに未来からタイムマシン型バスの開発者、83歳の井上昌和（小野武彦）が現れ、「好きな時代に行きましょう！」とタイムトンネルに誘われる――。好きな時代に行けるようになった市郎は、娘・純子（河合優実）の未来を変えるために再び立ち上がり、今度は令和だけでなく、さらなる未来にも過去にもタイムスリップし、行く先々で人々をかき回していく。
このほど行われた記者会見には、小川市郎役・阿部サダヲ、犬島渚役・仲里依紗、秋津睦実役・磯村勇斗、小川純子役・河合優実、向坂キヨシ役・坂元愛登、向坂サカエ役・吉田羊、脚本を手掛けた宮藤官九郎が出席した。作風になぞらえ、“1980年代”をイメージしたファッションで登場したキャスト陣。それぞれが当時を彷彿（ほうふつ）とさせる装いについて語った。
阿部は自身の衣装について「80年代の喫茶店にいそうな感じの衣装です」と笑顔。これに対し、吉田は「アイビーファッションです。チェッカーズが好きだったので、今回もチェックを取り入れました」とこだわりを明かした。河合は「昭和アイドルです！ 純子に着させてあげられなかった服を、きょうは着させてあげました」と満面の笑みを浮かべ、会場を和ませた。
また、磯村が「アイドルっぽくしてきました」と話すと、坂元も「昭和のアイドルと聞いて、もうされるがままにしてもらいました（笑）」と照れくさそうにコメント。一際存在感を放っていた仲は「バービーのつもりで来たんですけど、昭和の日本じゃないかもしれないです（笑）」と白い歯を見せた。
作品に話題が及ぶと、阿部は「今でも街を歩くと『不適切！』って言われますから（笑）。それだけ大きな作品なんだなと思いました」と反響ぶりの実感を口に。視聴者に向けて「1月4日、お正月が一段落して家族で集まっている時に楽しんでいただけると思います。『これ見ていいのかな？』っていう昭和の懐かしい感じもありますし、ぜひご覧ください。その前に連ドラを見返していただくと、より楽しめると思います」と呼びかけた。
