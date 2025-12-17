ヤクルトからポスティングシステムで２年３４００万ドル（約５４億円）の契約でホワイトソックス入りが決まった村上宗隆内野手（２５）が２２日（日本時間２３日）、本拠地のシカゴで入団会見を行った。

グレーのスーツに紫色のネクタイを締めて登場した村上。会見開始直後には約５０人の報道陣が集まった中で、契約書にサインして笑顔を見せ、会場は拍手で包まれた。用意された背番号「５」のユニホームに袖を通した。会見の中では初々しい英語も披露。そして自ら白い靴下を取り出して「ホワイトソックス！」と声を張り上げて笑いを誘う場面もあった。

来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）については、メジャー移籍１年目とあって出場の可否に注目が集まっていたが、代理人は「出る」と明言。２３年の第５回大会では準決勝のメキシコ戦でサヨナラ打を放ち、決勝の米国戦でも本塁打を放って優勝に貢献した主砲が侍ジャパンに加わることとが確実になった。

村上は「野球を一緒にやれば（加入１年目のホワイトソックスにも）自然と溶け込めると思いますし、僕もWBCに出たいと思っているので、そこは問題なくいけるかなと思います。僕は出ることは決まっているというか、僕の気持ちの中では出たいと思っているので、そこに揺るぎはないですし、今後相談できればなと思います」と前のめりだった。

侍ジャパンではすでにドジャース・大谷翔平投手（３１）が出場の意思を表明。ドジャース・山本由伸投手（２７）、オリオールズからＦＡとなっている菅野智之投手（３６）の出場が内定している。侍ジャパンの井端監督も村上や巨人からメジャー移籍を目指している岡本和真内野手（２９）の招集に前向きな姿勢を示していた。