シカゴ・ホワイトソックスと契約した村上宗隆（25）が入団会見を行い「どんな相手だろうと立ち向かい諦めません。この球団に最大限貢献したいと思います」とメジャーでの活躍を誓った。

【写真を見る】Wソックス 村上宗隆 入団会見「勝つこと 成長すること 挑み続けること」球団再建を誓う「勝ちに向かってストーリーを作り上げる」

ヤクルトからポスティング制度でMLB移籍を目指していた村上は22日（日本時間）にシカゴ・ホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億6300万円）で契約、すぐに入団会見を行った。濃いグリーンのスーツでやや緊張気味に登場した村上、報道陣の前で契約書にサインをする時には「漢字でいいの？」と通訳に聞き、ボールに第1号のサインを書き満面な笑みを見せた。さらにユニホームを着用して背番号“5”を初披露し、報道陣に両手を広げてアピールする余裕も見せた。

会見では「Hello、my name Munetaka Murakami WhiteSox nation you guys are in my heart」（私は村上宗隆です。ホワイトソックスファンの皆さん、あなたは僕の心の中にあります）と英語でスピーチ、そして、本物のホワイトソックスを出して、米メディアの笑いを誘った。その後、日本語で「今、このユニフォームに袖を通して、ようやくスタートラインに立てた気持ちです。レートフィールドでプレーできること、今ものすごく興奮しています」と話し、「僕の目標は勝つことです。成長することです。挑み続けることです。どんな相手だろうと立ち向かい諦めません。この球団に最大限貢献したいと思います」と誓った。

ホワイトソックスは近年大きく負け越しているがという質問には「いやこれから過去のことなんでその負けてきたっていう情報は知ってますけど、過去のことなんで、これからどう勝つかっていうのは僕もチームの一員になりますし、僕たちで話し合って、僕たちで前を向いて、勝ちに向かってストーリーを作り上げていければなっていうふうに思います」と語った。

メジャーで戦う自信はと問われると「自信はわかんないっす。けどやり抜く自信はありますし、そこにもし何か壁に当たったときに、自分もそれを乗り越える力はあると思っているのでその答えで言うと自信はあります」

サインが欲しい選手は「翔平！由伸！あと誰だろう？…別にサインは欲しくないですね（笑）」と報道陣の笑いを誘った。メジャーに来てスイングの改善を問われると「見てくれればわかると思いますし、説明するより結果で残していきたいと思ってるので、その試合がもし始まって、僕が打席に立ってっていうときに、また同じ質問してくれたら、詳しく話せるのかなと思いますしこっちで感じてみたこともトライしたいと思っているので」と口にした。

背番号“5”については「日本で“55”を背負わせてもらったんで、もちろん大好きな番号ですけど、新しい道を歩むっていうところで、一つ減らして、5番というふうに、選ばせていただきました」と理由を語った。