ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は２９８ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式22日（NY時間13:00）（日本時間03:00）
ダウ平均 48433.71（+298.82 +0.62%）
ナスダック 23448.81（+141.19 +0.61%）
CME日経平均先物 50420（大証終比：0 0.00%）
欧州株式22日終値
英FT100 9865.97（-31.45 -0.32%）
独DAX 24283.97（-4.43 -0.02%）
仏CAC40 8121.07（-30.31 -0.37%）
米国債利回り
2年債 3.503（+0.019）
10年債 4.165（+0.018）
30年債 4.838（+0.014）
期待インフレ率 2.224（-0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.897（+0.002）
英 国 4.536（+0.012）
カナダ 3.478（+0.009）
豪 州 4.794（+0.046）
日 本 2.077（+0.061）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.83（+1.31 +2.32%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4472.60（+85.30 +1.94%）
ビットコイン（ドル）
89300.69（+1158.71 +1.31%）
（円建・参考値）
1400万9492円（+181778 +1.31%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48433.71（+298.82 +0.62%）
ナスダック 23448.81（+141.19 +0.61%）
CME日経平均先物 50420（大証終比：0 0.00%）
欧州株式22日終値
英FT100 9865.97（-31.45 -0.32%）
独DAX 24283.97（-4.43 -0.02%）
仏CAC40 8121.07（-30.31 -0.37%）
米国債利回り
2年債 3.503（+0.019）
10年債 4.165（+0.018）
30年債 4.838（+0.014）
期待インフレ率 2.224（-0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.897（+0.002）
英 国 4.536（+0.012）
カナダ 3.478（+0.009）
豪 州 4.794（+0.046）
日 本 2.077（+0.061）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.83（+1.31 +2.32%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4472.60（+85.30 +1.94%）
ビットコイン（ドル）
89300.69（+1158.71 +1.31%）
（円建・参考値）
1400万9492円（+181778 +1.31%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ