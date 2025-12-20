NY株式22日（NY時間13:00）（日本時間03:00）
ダウ平均　　　48433.71（+298.82　+0.62%）
ナスダック　　　23448.81（+141.19　+0.61%）
CME日経平均先物　50420（大証終比：0　0.00%）

欧州株式22日終値
英FT100　 9865.97（-31.45　-0.32%）
独DAX　 24283.97（-4.43　-0.02%）
仏CAC40　 8121.07（-30.31　-0.37%）

米国債利回り
2年債　 　3.503（+0.019）
10年債　 　4.165（+0.018）
30年債　 　4.838（+0.014）
期待インフレ率　 　2.224（-0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.897（+0.002）
英　国　　4.536（+0.012）
カナダ　　3.478（+0.009）
豪　州　　4.794（+0.046）
日　本　　2.077（+0.061）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.83（+1.31　+2.32%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4472.60（+85.30　+1.94%）

ビットコイン（ドル）
89300.69（+1158.71　+1.31%）
（円建・参考値）
1400万9492円（+181778　+1.31%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ