ヤクルトからポスティングシステムで２年３４００万ドル（約５４億円）の契約でホワイトソックス入りが決まった村上宗隆内野手（２５）が２２日（日本時間２３日）、本拠地のシカゴで入団会見を行った。

グレーのスーツに紫色のネクタイを締めて登場した村上。会見開始直後には約５０人の報道陣が集まった中で、契約書にサインして笑顔を見せ、会場は拍手で包まれた。用意された背番号「５」のユニホームに袖を通した。

その後、「ハロー、マイ ネーム イズ ムネタカ・ムラカミ」と英語で自己紹介すると「Ｗｈｉｔｅ ｓｏｘ ｎａｔｉｏｎ ｙｏｕ ｇｕｙｓ ａｒｅ ｉｎ ｍｙ ｈｅａｒｔ」（ホワイトソックスファンのみんなはいつも自分の心にいる）と英語で続け、「ホワイトソックス！」と声を張り上げて、白い靴下を取り出すユーモアも見せて会場の笑いを誘った。

自ら仕込んだ靴下を使ってファンの心をつかみに言った村上。ホワイトソックスの「Ｘ」（旧ツイッター）では会見の映像を投稿し「ムネは切り札を使っておもしろいことをした」と言葉を添えた。いきなりファンの心をしっかりとつかんだようだ。