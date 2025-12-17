「何色買うか迷う」→ 安定にこの色！【ユニクロ】大人の即戦力♡「黒アイテム」

即戦力として使えるアイテムを買い足したいけれど、トレンドカラーは1色ではないからこそ色選びに悩んでしまいがち。稼働率の高さを考えるなら、多様なトレンドカラーとも組み合わせやすく、大人っぽく引き締めてくれる黒のアイテムがやっぱり筆頭候補にあがりそうです。そこで今回は【ユニクロ】から、大人が着こなしたい黒アイテムをピックアップ。セール価格になっているものもあるので、ぜひこの機会を逃さないで。

コーデの主役に抜擢したいモードなレザー調ブルゾン

【ユニクロ】「コーティングオーバーサイズブルゾン」\4,990（税込・セール価格）

レザー調のアイテムが例年以上に注目を集めるこの冬、そんなクールな素材がコーデの主役になるブルゾンは積極的にトライしたいところ。スタンドカラー × オーバーシルエットというカジュアルなディテールを落とし込んだデザインは、色も相まってコーデにモードな雰囲気をプラスできそう。裾のストッパーを調節すれば、丸みを帯びたコクーンシルエットにアレンジも可能です。

重ねることで旬の奥行きを生み出すデニムシャツ

【ユニクロ】「デニムオーバーシャツ」\2,990（税込・セール価格）

シャツの活用に人気が高まる今、真面目に振れすぎないデニムシャツは1枚持っておくと重宝しそう。リラックス感のあるオーバーシルエットとヴィンテージライクな風合いのある素材は、アウターの下に重ねるだけでおしゃれ上級者見えするこなれ感を発揮してくれるはず。かっちりとした印象の強い黒ならラフになりすぎず、キレイめ派の大人世代も試しやすそうです。

ペプラムデザインにひと癖が香るハンサムなスコート

【ユニクロ】「フレアスコート」\2,990（税込・セール価格）

アシンメトリーに仕上げた裾のペプラムデザインが、甘さだけでなくひと癖もプラスするスコート。内側にパンツ型のライニングが付いているため、見た目はスカートながらインナーを気にせず穿きやすいのが大人にもおすすめのポイントです。歩くたびに揺らぐフレアな裾が女性らしさを演出しつつ、引き締め役になる黒がかっこよさも両立してくれそう。

ワンポイントで完成度を高めるシャープなビーニー

【ユニクロ】「ヒートテックリブビーニー」\1,500（税込）

今シーズン、大人世代のおしゃれさんたちの多くがアクセントとして取り入れているビーニーも、ユニクロならプチプラでトライ可能。「頭のラインがよりすっきりとした印象になるようにアップデート」（公式ECサイトより）されており、黒の色味も手伝ってフェイスラインをシャープに見せてくれそうです。他の小物も黒でリンクさせれば、より完成度の高い着こなしに。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ