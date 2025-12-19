ヤクルトからポスティングシステムでホワイトソックス入りが決まった村上宗隆内野手（２５）が２２日（日本時間２３日）、本拠地のシカゴで入団会見を行った。

グレーのスーツに紫色のネクタイを締めて登場した村上。会見開始直後には約５０人の報道陣が集まった中で、契約書にサインして笑顔を見せ、会場は拍手で包まれた。用意された背番号「５」のユニホームに袖を通した。

その後、「ハロー、マイ ネーム イズ ムネタカ・ムラカミ」と英語で自己紹介すると「Ｗｈｉｔｅ ｓｏｘ ｎａｔｉｏｎ ｙｏｕ ｇｕｙｓ ａｒｅ ｉｎ ｍｙ ｈｅａｒｔ」（ホワイトソックスファンのみんなはいつも自分の心にいる）と英語で続け、「ホワイトソックス！」と声を張り上げて、白い靴下を取り出すユーモアも見せて会場の笑いを誘った。

その後は「日本語で話させていただきます」と日本語であいさつを続け「野球を始めてきょうに至るまでたくさんの方に支えられ、今の自分があります。今日この日まで携わってくれた皆様、何より両親に心から感謝しています。今このユニホームに袖を通してようやくスタートラインに立てた気持ちです。このレートフィールドでプレーできること、今ものすごく興奮しています。そして、ホワイトソックス球団関係者の皆様、僕を評価していただき、このメジャーリーグでプレーするチャンスを与えてくれてありがとうございます。僕の目標は勝つことです。成長することです。挑み続けることです。どんな相手であろうと立ち向かい、諦めません。この球団に最大限貢献したいと思います。野球のおもしろさ、素晴らしさ、楽しさをこの球場で表していきたいと思っています。日本で応援してくださったファンの皆様、距離は離れますが、これからも常に一緒に戦ってくれると信じています。今後ともよろしくお願い致します。そして、日本のファンの皆様も常に僕の心の中にいます」と熱く語った。

そして最後には「ＬＥＴ’Ｓ ｇｅｔ ｔｏ ｗｏｒｋ！」（さぁ、やるぞ！）と再び英語で言って会場を盛り上げ、笑顔を見せていた。