NY株式22日（NY時間12:04）（日本時間02:04）
ダウ平均　　　48388.84（+253.95　+0.53%）
ナスダック　　　23446.68（+139.06　+0.60%）
CME日経平均先物　50400（大証終比：-20　-0.04%）

欧州株式22日終値
英FT100　 9865.97（-31.45　-0.32%）
独DAX　 24283.97（-4.43　-0.02%）
仏CAC40　 8121.07（-30.31　-0.37%）

米国債利回り
2年債　 　3.500（+0.017）
10年債　 　4.161（+0.014）
30年債　 　4.834（+0.010）
期待インフレ率　 　2.222（-0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.897（+0.002）
英　国　　4.536（+0.012）
カナダ　　3.477（+0.008）
豪　州　　4.794（+0.046）
日　本　　2.077（+0.061）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.85（+1.33　+2.35%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4472.80（+85.50　+1.95%）

ビットコイン（ドル）
89325.75（+1183.77　+1.34%）
（円建・参考値）
1401万6103円（+185745　+1.34%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ