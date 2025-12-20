ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は２５３ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式22日（NY時間12:04）（日本時間02:04）
ダウ平均 48388.84（+253.95 +0.53%）
ナスダック 23446.68（+139.06 +0.60%）
CME日経平均先物 50400（大証終比：-20 -0.04%）
欧州株式22日終値
英FT100 9865.97（-31.45 -0.32%）
独DAX 24283.97（-4.43 -0.02%）
仏CAC40 8121.07（-30.31 -0.37%）
米国債利回り
2年債 3.500（+0.017）
10年債 4.161（+0.014）
30年債 4.834（+0.010）
期待インフレ率 2.222（-0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.897（+0.002）
英 国 4.536（+0.012）
カナダ 3.477（+0.008）
豪 州 4.794（+0.046）
日 本 2.077（+0.061）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.85（+1.33 +2.35%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4472.80（+85.50 +1.95%）
ビットコイン（ドル）
89325.75（+1183.77 +1.34%）
（円建・参考値）
1401万6103円（+185745 +1.34%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48388.84（+253.95 +0.53%）
ナスダック 23446.68（+139.06 +0.60%）
CME日経平均先物 50400（大証終比：-20 -0.04%）
欧州株式22日終値
英FT100 9865.97（-31.45 -0.32%）
独DAX 24283.97（-4.43 -0.02%）
仏CAC40 8121.07（-30.31 -0.37%）
米国債利回り
2年債 3.500（+0.017）
10年債 4.161（+0.014）
30年債 4.834（+0.010）
期待インフレ率 2.222（-0.015）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.897（+0.002）
英 国 4.536（+0.012）
カナダ 3.477（+0.008）
豪 州 4.794（+0.046）
日 本 2.077（+0.061）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.85（+1.33 +2.35%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4472.80（+85.50 +1.95%）
ビットコイン（ドル）
89325.75（+1183.77 +1.34%）
（円建・参考値）
1401万6103円（+185745 +1.34%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ