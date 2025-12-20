サンドウィッチマン伊達、髪型変わらないバナナマン設楽は「カツラだと思う」
お笑いコンビ・サンドウィッチマンが、12月22日に放送された情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に出演。MCのバナナマン・設楽統の髪型について、「カツラだと思う」と疑いの目を向けた。
12月24日正午から24時間生放送される「ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」（ニッポン放送）のパーソナリティを務めるサンドウィッチマンが、番組のインタビューに対応。公私ともに仲の良いバナナマン・設楽統の話題になる。
サンドウィッチマン・伊達みきおが「設楽さんってさ…いつ髪切ってるんだろうと思う。いつもキレイじゃないですか？ 髪の毛」と疑問を口にすると、相方の富澤たけしも「たしかにな。変わらないね、髪型」とコメント。伊達は「全然変わらない。だからカツラだと思うんですよね。伸びてるときないんですよね」と疑いの目を向けた。
富澤は「もしカツラだとしたら、これを機にカミングアウトして」と促し、伊達も「カミングアウトして、こうやって（カツラを取って）『ノンストップ！』って」と語った。
なお、設楽によると「違いますよ。2週に1度切ってるんですよ」とのこと。そしてカメラに向かって「同じ番組やってるんでね、セット取ったときも見たことあるでしょ（笑）」とツッコんだ。
