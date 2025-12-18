米大リーグのホワイトソックスは２１日、ヤクルトから村上宗隆内野手（２５）を獲得したと発表した。ポスティングシステムによる移籍で、総額３４００万ドル（約５３億７２００万円）の２年契約。背番号は「５」に決まった。譲渡金は６５７万５０００ドル（約１０億３９００万円）の見込みで、出来高の付帯条件によってさらに上昇する。２２日午前１１時（日本時間２３日午前２時）から本拠地シカゴで入団記者会見を行う。

日本球界を代表するスラッガーが、名門ホワイトソックス入りを決断した。ポスティングシステムによるメジャー球団との交渉期限が米東部時間２２日午後５時（日本時間２３日午前７時）に迫る中、総額３４００万ドル（約５３億７２００万円）の２年契約で合意。球団の公式Ｘにアップされた動画で村上はユニホームに袖を通し、「ムネと呼んで。シカゴに来られてうれしい」と英語で話し、満面の笑みを浮かべた。

村上は自身のインスタグラムでも報告。ヤクルト球団、チームメートに首脳陣、そしてファン、つば九郎への感謝をつづりつつ、２月に他界した球団会長の衣笠剛さんに向けて「ようやくスタートラインに立てました。この瞬間を会長と共有できないのは残念ですが、天国で『村上おめでとう。だけど、ここからだぞ頑張れ！』と声が聞こえます。死に物狂いで頑張ります」と決意表明した。

２０１７年度ドラフト１位でヤクルトに入団した村上は２年目に新人王に輝き、２２年には打率・３１８、５６本塁打、１３４打点をマークして史上最年少の２２歳で三冠王を獲得した。今季は上半身の負傷で前半戦は戦列を離れたが、復帰後は本塁打を量産。５６試合の出場でリーグ３位の２２本塁打を放った。

その強打には名門復活の期待がかかる。

ホワイトソックスは２００５年に３度目の世界一に輝いたが、近年は低迷。２４年にはＭＬＢ史上ワーストの１２１敗を記録するなど３年連続１００敗以上で、今季もア・リーグ中地区で最下位に沈んだ。今季２１本塁打をマークし新人王投票で５位に入った２３歳の外野手モンゴメリーや、同１６本塁打を放った２６歳の三塁手バルガスら若手有望株を中心にチーム再建中で、来年２月に２６歳となる村上がフィットしやすい環境にある。米メディアは一塁手や指名打者での起用も予想している。

「メジャーリーグという夢であった舞台で野球ができること、今はその現実にとてもワクワクしています！」とインスタグラムに思いをつづった村上。通算２４６本塁打の長距離砲がシカゴの地で、自らの価値を証明する戦いに挑む。

◇村上 宗隆（むらかみ・むねたか）２０００年２月２日生まれ、熊本県出身。２５歳。１８８センチ、９７キロ。右投げ左打ち。九州学院１年夏の甲子園出場。１７年度ドラフト１位で、清宮幸太郎（早実−日本ハム）の外れ１位でヤクルト入団。２年目の１９年に全１４３試合に出場し、セ・リーグを代表する強打者となる。２２年には令和初の三冠王に輝いた。同年の５６本塁打は、プロ野球日本人選手の年間最多。