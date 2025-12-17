米大リーグのホワイトソックスは２１日、ヤクルトから村上宗隆内野手（２５）を獲得したと発表した。ポスティングシステムによる移籍で、総額３４００万ドル（約５３億７２００万円）の２年契約。背番号は「５」に決まった。譲渡金は６５７万５０００ドル（約１０億３９００万円）の見込みで、出来高の付帯条件によってさらに上昇する。

今オフのＦＡ市場で注目を集めていた村上に対し、米メディアは当初、複数球団の争奪戦で「８年１億８０００万ドル（約２８４億円」や「５年総額１億２０００万ドル（約１９０億円）」という大型契約が見込まれると報じた。だが最終的にホワイトソックスとは２年３４００万ドルという短期契約で合意した。

米スポーツサイト「アスレチック」は「複数の球団は守備面や空振りの多さを懸念し、長期契約はリスクが高いと見ていた」と解説。ＭＬＢ公式サイトはメジャー投手の速球への対応力を不安材料に挙げた。

吉田正尚がレッドソックスと結んだ５年９０００万ドル、鈴木誠也がカブスと結んだ５年８５００万ドルのような大型契約はならなかったが、１年換算で年俸１７００万ドルは鈴木と同等レベル。２年間で結果を残せば、２７歳で迎える２７年オフにＦＡで、強豪チームと大型契約を結ぶことも可能になる。