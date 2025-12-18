きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってドル安が優勢となる中、ポンドドルは１．３４ドル台半ばに上昇。１００日線、２００日線の水準でサポートされており、１１月に入ってからのリバウンド相場を持続している。一方、ポンド円は先週末の急伸から上げ一服となっているものの、２１１円台と２００８年以来の高値で推移。



きょうは第３四半期の英ＧＤＰ確報値が公表されていたが、改定値から変わらず、前期比０．１％の成長に留まった。ただ、エコノミストは英経済は以前考えられていたよりは少し健全に見えると述べている。企業の設備投資が０．３％減から１．５％増に上方修正された一方、実質家計所得の減少にもかかわらず個人消費は上方修正された。家計の貯蓄率は第２四半期の１０．２％から９．５％に低下し、１年以上ぶりの低水準となっている。



とはいえ、このデータは過去を振り返るもので、今年下半期のＧＤＰの伸び鈍化の状況を変えるものではないという。月次ＧＤＰから英経済は、直近７カ月のうち２カ月しか拡大していない。



GBP/USD 1.3454 GBP/JPY 211.14 EUR/GBP 0.8734



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

