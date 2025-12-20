　23日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比130円安の5万290円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万402.39円に対しては112.39円安。出来高は4051枚となっている。

　TOPIX先物期近は3408.5ポイントと前日比0.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.33ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50290　　　　　-130　　　　4051
日経225mini 　　　　　　 50285　　　　　-135　　　 91709
TOPIX先物 　　　　　　　3408.5　　　　　-0.5　　　　8043
JPX日経400先物　　　　　 30730　　　　　 -10　　　　 376
グロース指数先物　　　　　 647　　　　　　+3　　　　 418
東証REIT指数先物　　売買不成立

