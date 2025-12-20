日経225先物：23日2時＝130円安、5万290円
23日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比130円安の5万290円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万402.39円に対しては112.39円安。出来高は4051枚となっている。
TOPIX先物期近は3408.5ポイントと前日比0.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.33ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50290 -130 4051
日経225mini 50285 -135 91709
TOPIX先物 3408.5 -0.5 8043
JPX日経400先物 30730 -10 376
グロース指数先物 647 +3 418
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
